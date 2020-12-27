103 آلاف عنوان بمكتبة زايد المركزية لإثراء ثقافة القارئ

العين (وام)

تزخر مكتبة زايد المركزية بمدينة العين بأكثر من 103 آلاف عنوان (تحديداً 103.824) في شتى أنواع المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، ما بين كتاب وقصص ورسائل ماجستير ودكتوراه، بالإضافة إلى العديد من قواعد البيانات التي توفر الكتب الإلكترونية ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث والتقارير والمستخلصات في جميع المواضيع.

وأوضح جمعة الظاهري، مدير مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، أن المكتبة تأسست مع تأسيس جامعة الإمارات العربية المتحدة في بداية العام الدراسي 1977 - ‏1978، وفي عام 2015 تم تحويل المكتبة إلى مكتبة عامة تحت إدارة دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقال الظاهري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن المكتبة تسعى إلى توفير جميع متطلبات الباحث والقارئ والطالب الجامعي وحتى طلبة المدارس من خلال الموارد التي تقدمها، سواء كانت هذه الموارد موارد ورقية كالكتاب والمرجع والرسائل الجامعية والدوريات، أو مصادر إلكترونية كقواعد البيانات وOverDrive، كذلك الدورات والمحاضرات واللقاءات التي تنظمها المكتبة لإغناء ثقافة القارئ.

وأشار جمعة الظاهري إلى أن الموقع الإلكتروني للمكتبة متاح مجاناً للجميع، ويحتوى محرك البحث الخاص بالمكتبة جميع أوعية المعلومات، التي توفرها المكتبة، كذلك يعرض الموقع البرامج والفعاليات القادمة، ومعلومات عن أفرع دار الكتب.. ومن خلال الموقع يمكنك الدخول إلى OverDrive الذي يوفر أحدث الكتب الإلكترونية وبالمجان عن طريق نظام الاستعارة الإلكترونية.

وذكر الظاهري، أنه خلال جائحة كورونا وفي ظل إغلاق المكتبات ارتفعت نسبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمكتبة زايد المركزية، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

ولفت إلى تغير دور المكتبة وواجباتها من مكتبة تحتوي فقط على مجرد رفوف ومجلدات، تلك الوظيفة التقليدية الجامدة إلى دور حيوي آخر أصبحت تؤديه المكتبات، حيث أصبح هناك مكتبات إلكترونية وظيفتها توفير الكتاب المرجعي والدراسي ومصادر البيانات والمجموعات الإحصائية والكتب، التي تصدرها المؤسسات لمؤلفين ومثقفين رواد، سواء كان في العالم العربي والإسلامي والغربي.

وأشار إلى أن المكتبة توفر خدمة المطالعة الداخلية والاستعارة والاستفادة من خدمة «الإنترنت»، كذلك تتوفر في المكتبة الخلوات الدراسية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى توفير قاعات المحاضرات والمسرح الذي يمكن الاستفادة منه في حفلات التخرج والفعاليات.. كما توفر المكتبة خدمة التدريب لراغبين في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وخدمات الإحاطة الجارية والخدمة المرجعية.

المكتبة تزخر بالكتب المتنوعة والمهمة (الصور من وام)

وللمكتبة دور تقوم به بجانب دورها العلمي والتعليمي، حيث قال مدير مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، إن للمكتبة دوراً ثقافياً واضحاً من خلال الورش والمحاضرات والدورات التي تقدمها للمجتمع بمختلف فئاته، كذلك البرامج الدائمة كبرنامج العودة إلى المدارس وبرنامج الشتاء وبرنامج الصيف، بالإضافة إلى شهر القراءة وشهر الابتكار ودورات اللغات، ومحاضرات التنمية الذاتية وعلوم الكمبيوتر، والفعاليات المصاحبة للأيام الوطنية والعالمية.

مؤكداً أن المكتبة متاحة لجميع فئات المجتمع الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، حيث بلغ عدد زوار المكتبة خلال العام الماضي 86 ألف زائر.

وعن المشاركات التي تتفاعل المكتبة معها، أفاد جمعة الظاهري أن المكتبة تتفاعل مع جميع الفعاليات الوطنية، وتشارك فيها فخلال شهر فبراير تشارك المكتبة في فعاليات شهر الابتكار، وفي شهر مارس من كل عام تشارك المكتبة في شهر القراءة الوطني، من خلال تقديم برامج وفعاليات تخدم شريحة الأطفال والكبار.. كذلك تقدم المكتبة خلال شهر سبتمبر برنامج العودة إلى المدارس الذي يقدم فعاليات وورشاً مختلفة، وغيرها من المشاركات مثل المشاركة في يوم المرأة الإماراتية ويوم الشهيد واليوم الوطني ويوم الكتاب، وتقدم مسابقة القارئ المبدع والكاتب الصغير في الكتاب الكبير.