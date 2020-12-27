منشورات القاسمي تصدر «أيام وذكريات» لـ الجروان

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن «منشورات القاسمي» أحدث كتاب سيرة بعنوان «أيام وذكريات» تأليف المستشار والدبلوماسي عبد الرحمن بن علي الجروان، الشخصية الإماراتية الغنية بأكثر من مستوى ومعنى، خبر الحياة واختبرها فانتزع منها حصيلة خبرات عميقة جديرة بالتعرف عليها إليها واكتشافها، بدءاً من نيله شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد التي تخرج فيها عام 1972م، ثم لعب أدواراً مختلفة في الحياة الاجتماعية الدبلوماسية والمهنية والسياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الكتاب الذي يقع في (323) صفحة، من القطع المتوسط، وثمانية فصول، يشكل بمضمونه السردي الحكائي والقصصي مؤشراً على منجز الجروان، حيث سيجد القارئ تراكم الخبرة والمعرفة وأدب الرحلات والمواقف الصلبة إلى جانب الحالات الإنسانية الصادقة، ذلك كله بأسلوب رقراق متدفق وشفافية وصدق.

يقول المؤلف عن كتابه: سيرتي ليست مقتصرة على البعد الشخصي، فقد أكرمني الله بأن عشت شبابي في مرحلة بالغة الحساسية، وبعد ذلك مررت بمراحل عديدة عايشت خلالها شخصيات مهمة تركت بصماتها على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، وتشكلت لدي انطباعات وتصورات حاولت أن أضمنها في هذه السيرة لعلها تكون مفيدة للقارئ الكريم.

ويضيف المؤلف: بهذا تكون سيرتي مزيحاً من السرد القصصي والتدوين التاريخي لمراحل مهمة من مسيرة بلدي الإمارات العربية المتحدة، لقد حاولت في سياق حديثي عن محطات حياتي تسليط الضوء قدر الإمكان على منعطفات مهمة من تاريخ المنطقة، وفي مقدمتها لحظة تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971م، على أيدي المؤسسين الأوائل الذين لهم في قلوبنا محبة لا تنقضي مع الزمن.