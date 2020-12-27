ملتقى لشاعرات الإمارات «في ضيافة عوشة»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول، ملتقى لشاعرات الإمارات، افتراضياً، تحت عنوان «في ضيافة عوشة»، شارك فيه الشاعرة مريم النقبي، والشاعرة نائلة الأحبابي، والشاعرة صوغة والشاعرة مطرة الكعبي. وتأتي هذه الأمسية تقديراً لإسهامات قمر الشعر وسيدته الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب». وأعرب الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس مؤسسة عوشة بنت خليفة، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد للثقافة والتراث، مشيراً إلى سعي مؤسسة عوشة الدؤوب إلى إثراء المشهد الأدبي، بالإضافة إلى تخليد شعر فتاة العرب.