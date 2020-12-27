أحبار ومُلَوِّنات المخطوطات في «مركز جمعة الماجد»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، محاضرة افتراضية عبر المنصة الإلكترونية بعنوان «أحبار ومُلَوِّنات المخطوطات: أنواعها ومكوناتها»، قدَّمها الدكتور عبد اللطيف حسن أفندي، عضو هيئة التدريس في كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، بالمملكة العربية السعودية، وأستاذ بكلية الآثار في جامعة القاهرة، بجمهورية مصر العربية، وقد حضر المحاضرة عدد من المتخصصين والمهتمين بالمخطوطات من دول عربية عديدة.

بدأ المحاضر بالحديث عن بنية المخطوط المادية والنصية، كما تناول أحبار وملونات المخطوطات السوداء، وتعريف المواد الملونة، والأصباغ، وعرض لأهم الأحبار والملونات السوداء كالحبر الكربوني، والحبر الخليط، والحبر المعدني، وبيَّن تركيبة كل حبر منها، ومميزاته، وعيوبه، وذكر بعض الوصفات المعتمدة لإعداد الأحبار، ومنها الأحبار السرية، وأحبار الأختام.

كما تحدَّث الدكتور أفندي عن طرق فحص وتحليل أحبار وملونات المخطوطات، وعدَّ مِن أهمِّها التحليل الكروماتوجرافي، وأشار إلى أهمية الأحبار والملونات في تأصيل المخطوطات.