مفهوم الاتصال في دورة لـ «مكتبة كلباء»

الشارقة (الاتحاد) - نظّمت مكتبة كلباء العامة، إحدى مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، دورة تدريبية افتراضية بعنوان «مهارات الاتصال»، استضافت خلالها عائشة القايدي، المدرب المعتمد في العلاقات العامة وجودة الحياة، لاستعراض نماذج من الاتصال وأنواعه، ومكوناته، وأهميته في واقع المجتمعات.

وركزت الدورة التي استهدفت موظفي الدوائر الحكومية على 4 محاور، تضمنت مفهوم الاتصال وخطواته وأشكاله وأنواعه وأدواته الفعالة، حيث عرفت القايدي الاتصال الإنساني بالتفاعل الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز الصلة بين الأفراد في المجتمعات، أما لغوياً فعرفته بنظام من الرموز المنطوقة أو المكتوبة أو الإشارات التي تصدر عن الرأس أو العين.

وبينت القايدي أن خطوات الاتصال تبدأ بتكوين الفكرة لدى المرسل، ثم تحويلها إلى رموز، ثم نقل الفكرة، وتسليم الرسالة، قبل تفسير الرموز، والانتهاء بالسلوك تجاهها، فيما قسمّت أشكال الاتصال إلى 4 أقسام، تشمل الاتصالات الشخصية والشفهية، والمكتوبة، واتصالات لغة الجسد، والاتصالات الإلكترونية.

وقسمت القايدي أنواع الاتصال إلى خمسة، تضمنت الاتصال الذاتي، والاتصال الثنائي، والاتصال الجماهيري، والجمعي، والاتصال الوسطي، والاتصال المؤسسي.

ونظمت القايدي في ختام الدورة، نشاطاً افتراضياً شارك فيه الحضور، مستعرضين تجربتهم العملية من خلال التطرق إلى طبيعة أعمالهم المؤسسيّة، والفئات التي تستهدفها المؤسسة، وأنسب الطرق والأدوات التي يستخدمونها للاتصال، والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.