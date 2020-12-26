صاحبة «عابرو الربع الخالي» تدخل «جينيس»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت الشاعرة والصحفية هويدا عطا، أمس الأول الجمعة، شهادة من موسوعة جينيس للأرقام، أشارت فيها إلى مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الدورة قبل الماضية، وهي الدورة التي سجل فيها معرض الشارقة رقماً قياسياً في موسوعة جينيس بتوقيع 1502 كاتب وكاتبة إماراتيين وعرب وعالميين لإصداراتهم في أكبر حفل توقيع كُتَّاب في العالم، حيث وقعت هويدا عطا الطبعة الجديدة من كتابها «عابرو الربع الخالي.. رفقاء بن لندن يتكلمون»، الذي سبق أن صدر في طبعات عدة من عددٍ من الجهات الثقافية ودور النشر بالإمارات، منها الطبعة الأولى عن دار السويدي 2004، ثم الطبعة الثانية عن «العربية للصحافة والإعلام». والطبعة الثالثة صدرت بنسختين خلال عامي 2014 - 2015 عن وزارة الثقافة والشباب، نسخة بـ«العربية»، وأخرى بـ«الإنجليزية» عن ترجمة للشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم.

ويضم الكتاب الانفرادات الصحفية التي أجرتها هويدا عطا ونشرتها في مجلة «المرأة اليوم» مع رفقاء مبارك بن لندن «الرحالة الإنجليزي الشهير السير ويلفرد ثيسجر» بعد ستين عاماً من رحلتهم التاريخية ومرافقة بن لندن في اجتياز واكتشاف صحراء الربع الخالي، وهم كما وردت أسماؤهم في مقدمة كتابها قائلة: «ابن كبينة وابن غبيشة وعمير بن عمر ومحمد صالح بن كلوت.. هؤلاء هم الرجال الذين صحبوا مبارك بن لندن وهو يقطع صحراء الربع الخالي، فيصور ما يحلو له من مناظرها ويدوِّن في كراسته مشاهداته وانطباعاته، لينشرها بعد ذلك في كتاب (الرمال العربية)».