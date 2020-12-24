انطلاق أولى فعاليات سلسلة مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة أبوظبي للفنون أمس، أولى فعاليات سلسلة مجلس المؤسسة افتراضياً، تحت عنوان «كيف استجاب الأدب والفن لتأثير التحولات الاجتماعية والفكرية»، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من الأدباء والكتاب والروائيين والنقاد، وهم الكاتب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، والشاعر والإعلامي طلال سالم، والفنانة التشكيلية د. نجاة مكي، والناقد الأدبي د. محمد الفاتح.

من جهته أكد الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، أن تنظيم هذه الفعالية يستعرض التحولات الاجتماعية والفكرية للأدب والفن وتأثيرها على المشهد الثقافي، حيث تناول الحوار مواضيع وقضايا مهمة تمس واقعنا اليوم، وذلك لانخراط مجتمعاتنا بشكل أكبر في دائرة العولمة بكافة تجلياتها، مشيراً إلى أن هذه المنصة تسعى إلى إثراء المشهد الفني المحلي والعالمي، من خلال تفعيل الحوار بين المتخصصين بالفنون على اختلاف أشكالها وجمهورهم الفني.

فيما تحدث ناصر الظاهري عن أثر جائحة كوفيد-19 على الأدباء والفنانين وكيف تعاملوا مع هذه الأزمة، خاصةً خلال فترة العزل التي كانت تمتد لساعات طويلة، وكيف سيكون حال الثقافة المعاصرة من دون المسرح والتشكيل وبقية الفنون التي تدفع مخيّلة الإنسان أشواطاً كبيرة إلى الأمام.

وتناول طلال سالم موضوع علاقة الأديب بمجتمعه ووعيه لما يجري حوله من متغيرات، وكيف تغير المجتمع في تلقي الأدب والكتابة بين الأجيال مع هذا الانتقال السريع التي تمر به مجتمعاتنا. وعرضت د. نجاة مكي لوحة من لوحاتها المميزة، مشيرةً إلى أن التحولات الاجتماعية والفكرية تؤثر على حياة الفنان التشكيلي الشخصية، وعلى مضامين أعماله وأساليبه في المستقبل.

أما الدكتور محمد الفاتح، فقد تحدث عن أهمية اللغة العربية ودورها ومميزاتها ومكانتها والآفاق التي رسمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم هذه اللغة العريقة.

وشارك في المداخلات التي أثرت الجلسة الناقدة السينمائية والكاتبة الدكتورة أمل الجمل، وسامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في مؤسسة أبوظبي للفنون.