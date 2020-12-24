«الناشرين الإماراتيين» تبحث التعاون مع «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت جمعية الناشرين الإماراتيين مع (بيت الحكمة)، المركز الثقافي المبتكر الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، سبل التعاون المستقبلي، وفرص توسعة حضور ومشاركة أعضائها في الفعاليات والأحداث الثقافية المشتركة التي تنظمها المكتبة، بما ينسجم مع رؤيتها الهادفة إلى الارتقاء بواقع صناعة الكتاب، ورفد القطاع بخبرات متطورة ومبتكرة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفدٌ يضمُ أعضاء الجمعية برئاسة راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية مؤخراً، التقى خلالها عدداً من المسؤولين، واطلع على المرافق والخيارات المبتكرة والمتطورة التي تضمها المكتبة، كما تجوّل الوفد في ردهات وأروقة المكان، وتعرّفوا على أبرز ما يوفره من خدمات ثقافية ومعرفية للزوّار.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تحرص الجمعية على تعزيز أطر التعاون التي تجمعها مع مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، وبذل كلّ الجهود الرامية إلى الارتقاء بواقع صناعة الكتاب والنشر، وندرك القيمة التي يجسدها بيت الحكمة ودوره في بناء مستقبل واعد وجديد لصناعة النشر، خاصة أنه معلم يذكّر بنيل الإمارة للقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، ونتطلع لأن تفتح هذه الزيارة آفاقاً واعدة تعزز من مكانة الكتاب، وتدعم قطاع النشر والعاملين فيه بالكثير من الخيارات المبتكرة والمتطورة».

وأضاف: «نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك مع نموذج مبتكرة لمكتبات المستقبل، ونؤمن بأن أثر الفعل الثقافي يتحقق بالتكامل والمشاركة، وهذا ما نسعى إليه في زيارتنا لبيت الحكمة، فهو صرح ثقافي شكل علامة فارقة في مسيرة الثقافة بإمارة الشارقة، وترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أراد أن يكون المشهد الثقافي والمعرفي أحد أركان مسيرة البناء التنموية والمجتمعية التي تزدهر يوماً بعد آخر في الإمارة».

واستمع الوفد لشروحات خاصة عن المكتبة الضخمة التي تضمّ تنوعاً كبيراً في العناوين والمؤلفات تصل إلى 300 ألف كتاب في مختلف الحقول والمجالات الثقافية والأدبية والمعرفية، كما زار «خزنة بيت الحكمة» التي تعتبر واحدة من أبرز المرافق في المكتبة، نظراً لما ستحتضنه من كتب ومخطوطات نادرة، إضافة إلى «مختبر الجزري» أحد المرافق العلمية المتطورة، و«قاعة الرشيد» النموذج المبتكر لقاعات الاجتماعات والندوات، وقاعة «المأمون» ومكتبة «الجُرهمي». وتعرّف الوفد على ما يقدّمه «بيت الحكمة» من خيارات معرفية وثقافية للأجيال الجديدة.