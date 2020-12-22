الأرشيف الوطني يحتفي باللغة العربية

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني محاضرة افتراضية بعنوان «العربية.. لغة القرآن الكريم بين الترجمة والتأويل»، سلط فيها الضوء على اهتمام دولة الإمارات باللغة العربية، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على الهوية العربية، وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية. وبرهنت المحاضرة - التي قدمها الدكتور صديق جوهر خبير الترجمة في الأرشيف الوطني - على اهتمام الدولة باللغة العربية بتأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «أن اللغة العربية هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة، وعنصر أصالتها، ووعاء فكرها وتراثها»، وتطرقت المحاضرة إلى المبادرات المتميزة التي تبنتها الدولة واستهدفت الحفاظ على اللغة العربية، كما تطرقت إلى أهمية اللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم، وأهمية ترجمة القرآن الكريم وتناولت جماليات اللغة العربية والإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، والتحديات المعجمية والأسلوبية والبلاغية التي واجهت المترجمين في ترجمة الخطاب القرآني.