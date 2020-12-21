«دبي للثقافة» تنظم معرض الكتاب المستعمل

دبي (الاتحاد)

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الرابعة من معرض الكتاب المستعمل لعام 2020، في مكتبة المنخول العامة بدبي، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 24 ديسمبر الجاري، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التأسيس لمجتمع قارئ، وانطلاقاً من التزام الهيئة بالمساهمة في تحقيق مبادئ الخطة الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026 الرامية إلى ترسيخ عادة القراءة بشكل مستدام لدى جميع فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين بمختلف أعمارهم.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرات البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة، الذي أطلقته الهيئة تحت عنوان «دبي تقرأ» في العام 2017 بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب، وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات مجتمع الإمارات، وتطمح من خلاله بيع الكتب المستعملة بأسعار رمزية لتتم إعادة الاستفادة منها، وليكون الكتاب في متناول الجميع.

وتشهد نسخة العام 2020 من معرض الكتاب المستعمل إقبالاً لافتاً من قبل الجمهور، إذ يستعرض باقة متنوعة من الكتب الإنجليزية إلى جانب الكتب العربية للكبار والأطفال، وذلك لتلبية حاجة جمهور المكتبة بثقافاته المختلفة، حيث يرتادها عدد كبير من غير العرب من أفراد المجتمع.

ويُعتبر المعرض من الفعاليات المرغوبة من قبل الجمهور؛ نظراً لأثره المهم في تنمية ثقافة القراءة واستدامتها بين أفراد المجتمع بشتى فئاتهم العمرية ومشاربهم الثقافية، ويواكب إيمان «دبي للثقافة» الراسخ بأهمية المكتبات والكتاب في بناء مجتمع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة، وتسعى من خلاله إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال الذين يشكلون أجيال المستقبل، لتكون القراءة أسلوب حياة لها، ما يجعل الأثر مديداً في حاضر تلك الأجيال ومستقبلها. ويتم تنظيم المعرض للعام الثاني على التوالي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للعطاء، للاستفادة من ريع المعرض في الأعمال الخيرية المختلفة.