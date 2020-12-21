سفارة الدولة في موسكو تحتفي بمقالات عن الإمارات

موسكو (وام)

نظمت سفارة دولة الإمارات في موسكو، فعالية ثقافية بعنوان: «الإمارات العربية المتحدة: الطريق إلى المستقبل»، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإسلامية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وتم خلال الفعالية تكريم أفضل 3 مقالات من بين 100 كتبت عن دولة الإمارات، وحصلت الفائزات بالمراتب الثلاث الأولى وهن.. داريا بوتاكوفا من جامعة موسكو الحكومية، وأوروكا شافتيكوفا من جامعة الصداقة بين الشعوب، وعائشة لاغاري من الأكاديمية الروسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية على جوائز المسابقة المقدمة من شركة «مبادلة» للاستثمار.

وتضمنت مقالاتهن مواضيع مختلفة تتعلق بالعادات والتقاليد وثقافة دولة الإمارات.