متخصصون: تجددُ اللغة وتجديدها أمرٌ حتمي

عبد الوهاب العريض (الرياض)

في أسبوع اللغة العربية، نحاول أن نذهب لأكثر المناطق صراحة ومكاشفة، ونسلط الضوء على حالة الضعف التي يمر بها عالمنا العربي في لغته، وهذا ما نلمسه في وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل التي تصلنا بشكل يومي، ملؤها الأخطاء ما بين الإملائية واللغوية، وحينما يحاول أحدهم قراءة قطعة أدبية سنجد الأخطاء الفادحة في معرفة الحروف ومخارجها، موسيقى الكلام وتمظهرات الحرف العربي.

وقفنا اليوم مع بعض المختصين في اللغة العربية متحاورين معهم في اختلافهم واتفاقهم، رئيس قسم اللغة العربية في تعليم منطقة عسير السعودية سابقاً يحيى العلكمي، تساءل عن المقصود بضعف اللغة العربية، مؤكداً أن «اللغة العربية حاضرة في حديثنا في المجتمعات العربية مهما داخلتها العاميات أو طغت عليها اللهجات، وكذلك مستجدات العصر من برمجيات أو تطورات على صعيد المفردة المستخدمة؛ لأن البحث والتقصي العلمي أثبتا أن كلّ العاميات العربية لها ارتباط وثيق بالجذر المعجمي للمفردة، ولا أدل في ذلك من الكتب التي صنّفت لرصد المحكي من العامية أو اللهجة تحت باب (فصيح العامية)، فإذا كانت اللغة موجودة، فما المشكلة إذن؟

ويرى العلكمي بأن الإشكال في أمرين:«أولهما يتعلق بالتركيب الصحيح للجملة العربية، والآخر معنيٌّ بضبط أواخر الكلمات داخل الجملة، أو بالإعراب عموماً، وكلاهما نجد الخلل فيه حتى وإن كان المجال رسمياً كما يحدث في الأخطاء الفادحة الصادرة من المذيعين، أو المدرسين في قاعات التعلّم. إلا أننا لا نستطيع إنزال هذا الأمر على المجتمعات في سيرورتها اليومية الممتزجة بالمتغيرات الحضارية والتقنية التي لا يمكن التغافل عن آثارها على توظيف اللغة العربية الفصيحة، ولكننا سنرضى بالالتزام باستخدام المفردة العربية في ذلك الحراك، سواء أكان نطقاً أم كتابة، خاصة ما يشوه لغتنا من إعلانات لا تمت إلى ثقافتنا بأي صلة، ناهيك عن لغتنا الشريفة الجميلة».

ويضيف العلكمي قائلاً: إن الأمر يكون أكثر صعوبة وتأزماً حين يتماس مع سنوات التربية والتعليم الأولى عند الأطفال؛ فنحن نعلم - وبحسب الدراسات - أن طفل ما قبل المدرسة لديه قدرة كبيرة على الاكتساب اللغوي، بل إنه من القدرة أن يكتسب لغتين غير لغته الأمّ في هذه السنّ، ذاك أن جهازه اللغوي فطري ذو قدرة هائلة على الاكتساب، وعليه فلا أرى مشكلة في تعلّم الأطفال لغة أخرى، حيث إن اكتساب لغة أخرى يعمّق النظر في اللغة الأم بحكم أن المقاربة بين اللغتين تستدعي إيجاد الدلالة، وهذا يأخذ العقل إلى المعنى المعجمي للكلمة. إنما الخوف من استمراء تغييب اللغة العربية على ألسنة الأطفال بدواعي أنّ اللغة الإنجليزية هي لغة العلم والتواصل العالمي، وهذا ليس صحيحاً على إطلاقه.

ويرى رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية الملك فهد بلندن سابقاً، الصحفي والكاتب فهد البندر بأن «ضعف مستوى متحدثي اللغة العربية الذي نراه حقيقةً اليوم يعود في نظري لأسبابٍ عدة، منها ضعف التأسيس لدى الدارسين، وله ركيزتان أساسيتان، الأولى ضعف مستوى المعلمين الذين أشرفوا على تعليمهم في الصغر، وطرق تدريسهم، والثانية ضعف المناهج وعدم مواكبتها للمخرجات التعليمية والأهداف المرجوّة، وهذا ما انعكس على مستوى الدارسين وجعلهم ضعفاء في الإملاء والإنشاء، وبينهم معلمون وخطباء وأساتذة جامعات، ومن المؤسف أن بينهم متخصصين لغويين».

ويرى البندر بأن «اللغة العربية منذ نشأتها كسائر اللغات تهجر عدداً كبيراً من كلماتها فتسقط ولا أحد يعود لاستخدامها، وتاريخ العربية شاهدٌ على ذلك، تجددُ اللغة وتجديدها أمرٌ حتمي، وبالتالي يتحتّم علينا تجديد طرق تدريسها لمواكبة التجديدات التي لا تتوقف فيها»، مضيفاً: بأن «تدريس النشء باستخدام مناهج محببة لهم، بلا ذكر عنف ولا ترهيب، وبأساليب جاذبة ومتطوّرة، سيخلق جيلاً جديداً أفضل بكثير من الجيل الحالي، ليكونوا لبنات تساعد أجيالنا المتلاحقة».

أستاذ اللغويات المشارك بجامعة الملك خالد السعودية الدكتور متعب القرني يقول: «ثمة مزاعم تقول بأن اللغة العربية تمر اليوم بحالة متدهورة بسبب سوء استخدام المتحدثين الأصليين لها، وبسبب تعلم الأطفال العرب للغات الأجنبية، ما يؤثر على معرفتهم اللغوية بلغتهم الأم، غير أن توصيف«حالة متدهورة» توصيف مُغالط. فالعربية لا تمر بحالة متدهورة، بل في حالة متصاعدة من النشاط والتداول، سواءً في صيغتها الفصحى كما نشهده سائداً في وسائل الإعلام، أو في صيغها المحكية».

ويضيف القرني بأن «وصف العربية باللغة المتدهورة يعود إلى ظن البعض بأنه يتعين على المتحدثين الأصليين استخدام لغة عربية فصيحة مُقعّدة تتبع قوانين ثابتة لا تتغير، وهذا مطلب عصيّ يخالف الواقع والطبيعة، فجميع اللغات كائنات حية، تخضع لظروف الحياة ومتطلباتها وتتغير وتتكيف معها لتؤدي مهام مستخدميها، اللغة وسيلة تواصل وظيفية، فلا ينبغي أن نطالبها بأداء ما يتجاوز هذا الدور الأساس: دور التواصل. فطالما أن الأطفال العرب يستطيعون التواصل من خلال اللغة العربية مع الآخرين، ويستطيعون أيضاً استخدام اللغة الإنجليزية فهذا ما يُحقق هدفين منشودين: (1) المحافظة على الهوية و(2) التواصل مع العالم».

ويختم القرني حديثه قائلاً: «بأن اللغة العربية لغة تتصاعد عالمياً في القيمة والأهمية، وستحيا العربية حين نُوقف خوفنا عليها، ونقبل بقابليتها للتغير، فهذا الذي سيُحيلها من لغة مُحنّطة ليست قابلة للمساس إلى لغة حيّة قريبة من قلوب الناس».