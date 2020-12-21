مخيم شتوي.. «تحت ضوء القمر»

الشارقة (الاتحاد)

بعنوان «تحت ضوء القمر»، تطلق مفوضية مرشدات الشارقة، مخيمها الشتوي الافتراضي، خلال الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر الجاري، ويستهدف منتسبات المفوضية بفعاليات وبرامج مبتكرة تتعمق في معارف الإرشاد والحركة الكشفية، وتصقل المهارات القياديّة للمرشدات وتنمي مهاراتهن المختلفة.

تسعى المفوضيّة من خلال المخيم، إلى تسليط الضوء على الصفات التي يجب أن تتسم بها المرشدات، ومدى تأثيرها عليهن في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بتقاليد المرشدات والحركة الإرشادية ودورها في تنمية مهارات المنتسبات من مختلف الجوانب الإبداعية، مثل الزراعة والحرفيّة والقياديّة وغيرها التي تحتاجها المنتسبات أثناء التخييم.

ورش افتراضية

وتتعلم الزهرات بورشة «زراعة بأيادي صغيرة» أساسيات الزراعة وأهميتها في حماية البيئة، وفي ورشة «مع الشيف حمدة»، وبهدف إبراز مهارات المرشدات المتقدمات وإعدادهن لخدمة المجتمع، أتاحت المفوضية الفرصة أمام المرشدة المتقدمة حمدة المرزوقي لمشاركة الزهرات مهاراتها في إعداد البيتزا، وكيفيّة العجن والتزيين بالخضار والأجبان، وانتهاءً بالخبز.

حقيبة الحِرف»

وفي ورشة «حقيبة الحِرف»، تتعلم الفتيات مع الفنانة التشكيلية بدور عبدالقادر، العديد من المهارات الحرفية والفنية مثل الحياكة والتطريز والرسم بالألوان المائية، كما تتعرف المشاركات على طرق استبدال الألوان الصناعية بألوان صديقة للبيئة، وطريقة صنع حقائب بلمستهن الخاصة ليتمكن من استخدامها في رحلات التخييم.

كما يعرض المخيم فيلماً بعنوان «الإرشاد حول العالم» يتضمن تعريفاً عن الحركة الإرشادية، ومقابلات مع مرشدات من دولة البحرين الشقيقة، لزيادة وعي الفتيات حول الحركة الإرشادية وأهميتها في المجتمع الإماراتي.

تخييم

وتتمكن الزهرات والمرشدات ضمن برنامج «التخييم الافتراضي»، من عيش تجربة التخييم عن بُعد، ضمن ورشة «التخييم في المنزل»، حيث تتعلم المشاركات كيفية التخييم باستخدام مستلزمات المنزل من أقمشة وبطانيات وشموع كهربائية لتجهيز الخيمة قبل البدء بمشاهدة فيلمهن المفضل، وستقوم الفتيات بإعداد وجبات خفيفة كالفشار وتحضير مشروباتهن الساخنة قبل التخييم.

جلسات حوارية

وتكون المرشدات والمرشدات المتقدمات، على موعد مع ثلاث جلسات تفاعلية يقدمها علي آل سلوم، ليتعرفن خلالها على «فن السرد القصصي»، وأساسيات وأسرار «الذكاء العاطفي»، ويشاركن في جلسة تفاعلية لاكتشاف الذات بعنوان «كن رائداً أو لا تكن».



