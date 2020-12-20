مكتبة قصر الوطن تستضيف تكوين الملكة اللغوية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، نظمت مكتبة قصر الوطن محاضرة بعنوان «تكوين الملكة اللغوية» قدمها الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمّع اللغة العربية بالشارقة.تناول الدكتور المستغانمي خلال المحاضرة عدة محاور من ضمنها، تعريف المشاركين بمفهوم الملكة اللغوية وأهم عناصرها وكيفية اكتسابها بالشكل السليم، خاصةً لدى الطلّاب، كما سلّط الضوء على أهمية الملكة اللغوية في الوصول إلى درجة امتلاك ناصية اللغة والتّصرّف فيها بتمكّن واقتدار، بالإضافة إلى القدرة على الإفصاح والتّبيين بلغة سليمة فصيحة شفوياً وكتابياً.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعّاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للاحتفاء باللغة العربية وإبراز أهميتها، وذلك من أجل تعزيز مكانتها وتفعيل إسهامها في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والعلمية.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للغة العربية: «يتوجّب علينا جميعاً العمل معاً على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الثقافية لخدمة اللسان العربي، وإبراز عظمة اللغة العربية وثرائها وسعتها، وذلك من أجل العودة بها إلى مجيد عهودها وزاهر أيامها، وتعزيز جهود إنشاء المحتوى العربي، والارتقاء بمهارات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها».