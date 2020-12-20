مخيون يسعد بتكريمه بـ"قرطاج السينمائي"

ساسي جبيل (تونس)

قال الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، خلال تكريمه بمناسبة الدورة الـ31 لأيام قرطاج السينمائية، إن الكلمات تعجز عن التعبير عن فرحته بتكريمه في تونس بلد أبي القاسم الشابي شاعر الحياة والحرّية، مؤكّداً أن تكريمه يفوق التكريمات التي حازها من قبل، نظراً لعراقة هذا المهرجان وأصالته وانفتاحه على عدد كبير من التجارب السينمائية العربية والإفريقية.

وقد جمع مخيون بين الدراما والتلفزيون والمسرح ويجيد العزف على آلة الكمان، وعُرف بالتزامه الفني ومواقفه السياسية المثيرة للجدل.

وأضاف مخيون «القائمون على أيام قرطاج السينمائية يعرفون كيف يقرؤون خريطة الإبداع في العالم العربي ويميزون بين الفن الصادق والكذب والزيف».

وأكد الفنان المصري أن انعقاد الدورة الحالية للمهرجان محاولة لاستمرار الحياة وتحدي المرض والجهل والتعصّب بالفن، موضحاً أنه تمنى أن يشارك في عمل سينمائي للمخرج رضا الباهي مدير عام "أيام قرطاج السينمائية" الذي التقى به في باريس منذ حوالي 35 عاماً.

وقد حظي مخيون بهذا التكريم لعطائه اللامحدود للسينما من خلال عدد من الأعمال السينمائية التي كتبت تاريخ أيام قرطاج السينمائية.

يذكر، أن "الأيام" كرمت أيضاً، أربعة مخرجين في دورتها هذا العام، هم عبد اللطيف بن عمار وسلمى بكار وماد هوندو وجبريل مابيلي، باعتبارهم من الذين أثروا ذاكرة السينما بأعمال خالدة.



