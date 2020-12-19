مؤسسات محمد بن خالد الثقافية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

العين (وام)

احتفلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه، عام 1973، قرار إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. وتضمن الاحتفال -الذي جاء بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة- عدداً من الفعاليات والأنشطة والفقرات المتنوعة التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وأكدت حمدة المحمود المدير العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في كلمة، أهمية هذه المناسبة وما تمثله من قيمة مادية ومعنوية لأبناء هذه الأمة، مستعرضة ما تقدمه المؤسسات من برامج داعمة للغة العربية.

وشارك في الاحتفال عدد من أعضاء مكتبة أجيال المستقبل بإلقاء مجموعة من القصائد في تبيان مكانة اللغة العربية التي شرفها الله تعالى بأن تكون لغة القرآن الكريم ولغة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.