ألفت عمر.. في «سكن البنات»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك الفنانة ألفت عمر في مسلسل «سكن البنات»، وتجسد شخصية فتاة تخوض رحلة صعود، حيث تبدأ حياتها فتاة فقيرة تحلم بالثراء من خلال عملها «كوافيرة»، وتقيم في سكن الطالبات لتوفير المال وافتتاح مركز تجميل، لتصبح سيدة أعمال.

وقد اقتربت ألفت من الانتهاء من تصوير دورها في هذا العمل الذي ينتمي لدراما الـ60 حلقة، ويدور حول مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل واحدة منهن.

المسلسل بطولة وفاء عامر ومنذر رياحنة وأيتن عامر ومحمد نجاتي ودينا ومنة فضالي، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

من ناحية أخرى، تنتظر ألفت عرض مسلسل «السر» مع حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري وإخراج محمد حمدي.

وتدور أحداثه حول محامية على علاقة برجل أعمال، تكتشف سراً خطيراً بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، حيث يحاول القضاء عليها بنفوذه.



