«فن».. تكشف «أسرار فن تصوير الطعام»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «فن» المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، فتح باب التسجيل مجاناً أمام الأطفال واليافعين من عمر 12 عاماً فما فوق للمشاركة في فعاليات مخيم «فانتساتيك» الشتوي، الذي يقام «عن بُعد» خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، ويتضمن سلسلةً ورش عمل إبداعيّة متخصصة في فنون ومهارات تصوير الأطعمة والمأكولات.

فنون الصورة

تأتي الورش التي تقدمها الفنانة فاطمة عمر الحضرمي، في إطار رسالة مؤسسة «فن» الرامية إلى رعاية مواهب الناشئة ودعم إبداعاتهم في مجال الفنون الإعلامية، حيث تركز على التقنيات اللازمة لتمكينهم من التقاط صور متميزة، واختيار المنظور والزاوية الملائمة وكيفية إضافة عناصر فنيّة لتحسين جودة الصور.

ويتعرف الأطفال المشاركون خلال اليوم الأول من المخيم على معدات التصوير وأهم مهاراته، فيما ستتيح ورشة اليوم الثاني التقاط صور لأطباق إفطار مختلفة، وستكون البيتزا والبطاطس المقلية والبرجر محور اليوم الثالث، أما في اليوم الرابع، فسيتمكن المشاركون من التقاط صور لحلويات الكاب كيك والدوناتس، ويختتم المخيم فعالياته بورشة حول تصوير المشروبات الساخنة والباردة، تليها مسابقة لأفضل أعمال بصرية، ويحصل فيها الفائزون على حقيبة هدايا.

مساحة ملهمة

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة الدولي للأطفال واليافعين: «يأتي تنظيم هذا المخيم الشتوي المتخصص تأكيداً على التزامنا بتطوير الصناعات الإبداعية في إمارة الشارقة والدولة، من خلال تمكين الأجيال الجديدة من مهارات الفنون الإعلامية، حيث يقدم المخيم للمشاركين فرصة قيّمة للتعرف على أسرار فن تصوير الطعام الذي يعدّ واحداً من أبرز أنواع فنون التصوير الفوتوغرافي وأسرعها نمواً».

وأضافت: «نهدف من خلال المخيم إلى توفير منصة ملائمة لعشاق التصوير اليافعين للتعرف عن كثب على تقنيات هذا الفن وتطوير قدراتهم في التقاط الصور وتحريرها»، مؤكدة دور مؤسسة «فن» في تقديم مساحة ملهمة للأطفال والشباب ترتقي بمخيلاتهم، وتساعدهم على اكتشاف طاقاتهم الإبداعيّة الكامنة، وتقدم لهم الإرشاد والتدريب لبدء مسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال.



