افتتاح استثنائي لـ"أيام قرطاج السينمائية" بسبب كورونا

شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الحادية والثلاثين افتتاحاً استثنائياً في العاصمة تونس، اليوم الجمعة، وسط بروتوكول صحي مرتبط بجائحة كورونا.

واحتضنت الصالة الكبرى في مدينة الثقافة حفل افتتاح المهرجان الذي غاب عنه النجوم من الخارج بسبب الوباء العالمي، مع فرض التباعد بين الجالسين. وفرضت لجنة التنظيم قيوداً على عدد المدعوين إلى الحفل.

افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية

وقال مدير المهرجان رضا الباهي، في كلمته "هي دورة استثنائية في وضع استثنائي وإيجابياتها لن تنسى. قمنا بدورة سنفخر بها جميعاً".

وتحمل الدورة التي تستمر حتى يوم 23 من هذا الشهر شعار "احم نفسك واترك الباقي على أيام قرطاج السينمائية".

وسمحت لجنة التنظيم بحضور المتفرجين في الصالات بأعداد مقيدة مجاناً فيما سيتم تسويق التذاكر عبر الإنترنت.

افتتاح استثنائي لمهرجان أيام قرطاج السينمائية

وقال الباهي "بدأنا العمل وبدأت جائحة كورونا بالتفشي. كان الهدف أن ننظم المهرجان وأحد التحديات هو مواجهة هذا الوحش الذي غير مفردات حياتنا".

ولن تتضمن دورة هذا العام مسابقات رسمية كما لن يكون هناك لجنة تحكيم وستوجه بالأساس لتنظيم نقاشات حول مستقبل المهرجان.

انطلاق مهرجان أيام قرطاج السينمائية

ويتضمن برنامج الدورة عرض 125 فيلماً من بينها 12 فيلماً طويلاً ومثلها قصيرة سبق وفازت بجائزة "التانيت الذهبي" منذ الدورة الأولى عام 1966 وحتى الدورة الأخيرة في 2019.