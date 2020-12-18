«العويس الثقافية» تختتم مهرجانها الشعري الافتراضي الأول

دبي (وام)

اختتمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مهرجانها الشعري الافتراضي الذي نظمته بعنوان «مهرجان العويس الشعري الأول تحية للشاعر الراحل سلطان العويس» وشارك فيه نخبة من الشعراء العرب، عبر منصة «زووم» الافتراضية وبثت وقائعه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وشارك في المهرجان كل من الشعراء: صالحة غابش وكريم معتوق ومحمود نور من الإمارات وأحمد الشهاوي من مصر ويوسف أبو لوز من فلسطين وقمر صبري الجاسم من سوريا وجاسم الصحيح من السعودية وعارف الساعدي من العراق ومحمد عبدالقادر سبيل من السودان ومحمد بابا حامد من موريتانيا وهمدان دماج من اليمن وأدار أمسيته الشاعران إبراهيم الهاشمي من الإمارات وعبده وازن من لبنان.

وصرح عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن المهرجان جاء إحياءً لقيمة الشعر في الحياة العامة وتثميناً لدور الشاعر الملهم والباعث على الأمل في المجتمع، حيث يعد الشعراء المشاركون في هذا المهرجان من ألمع الأصوات الشعرية التي ثابرت على كتابة الشعر رغم متغيرات الطقس الإبداعي الذي تمر به المنطقة العربية.

ولفت إلى أن المؤسسة دأبت على إقامة المهرجانات والندوات والحلقات النقاشية ذات القيمة الفكرية العالية التي تضيف إلى الرصيد الثقافي الكبير الذي رسخته المؤسسة منذ تأسيسها عام 1987 وحتى الآن فضلاً عن توثيق كل الأنشطة الفكرية وإصدارها في كتاب قيم.