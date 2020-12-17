إصدار جديد لمركز زايد وندوة عن تطور قطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد) - نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول «الأربعاء»، ندوة افتراضية بمناسبة الذكرى 57 لتصدير أول شحنة نفط، جاءت بعنوان «ريادة تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع النفط والغاز»، وشهدت الندوة إطلاق كتاب جديد من إصدارات النادي بعنوان «الطريق إلى صناعة نفط أبوظبي» للباحثة شمسة الظاهري.

أدار الندوة الدكتور عبد الرحمن الشايب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وشارك فيها كل من الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة السابق، والدكتور حمدان راشد الدرعي الباحث والمؤرخ مؤلف كتاب «قصة النفط في أبوظبي»، والسيد ديفيد هيرد الباحث والمؤرخ، والإعلامي خليل عيلبوني مدير مكتب معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، ومستشار الإعلام والنشر نبيل زخور.

وأعلنت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، عن إصدار كتاب «الطريق إلى صناعة نفط أبوظبي» للباحثة شمسة الظاهري، الذي رصدت فيه الحقبة الزمنية التي شكّل اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي نقطة تحول كبرى في تاريخها.

حضر الندوة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وبدر الأميري مسؤول مكتبة زايد والمعارض في مركز زايد للدراسات والبحوث، والدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.