«خورفكان».. ملحمة تاريخيّة وهتاف لآلاف المشاهدين

الشارقة (الاتحاد)- يواصل الفيلم السينمائي التاريخي «خورفكان»، الذي انتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حصد النجاحات حيث حقق في يوم عرضه الثاني حضوراً كبيراً وصل إلى نحو 2500 شخص من الأهالي والزوّار، الذين توافدوا إلى مدرج خورفكان ملتزمين بكافة معايير السلامة، لمشاهدة الملحمة التاريخية السينمائية التي تروي تاريخ تصدي المدينة للغزو البرتغالي في القرن الـ 16 الميلادي.

الآلاف يحضرون عرض الفيلم

لحظات قليلة بعد أن توزع الجمهور على مقاعدهم حتى انطلق العرض، وبدأت العيون تتابع مجريات الأحداث، والصمت يملأ المكان إلا من حوارات الممثلين والموسيقا التصويرية، وأصوات حوافر الخيل وصليل السيوف، ومع كلّ مشهد ملحمي يتعالى التصفيق وتضجّ المدرجات بالهتاف والتحية وكأنهم جزء من الحكاية.

وفي مشهد فني استثنائي قلّ مثيله، تابع 2500 مشاهد أحداث الفيلم كما لو أنها تدور أمامهم للتوّ، حيث كانوا يعيشون الماضي من المكان ذاته الذي وقعت فيه الأحداث قبل قرون، فمن مقاعدهم كانوا يطلون على بحر خورفكان، حيث قاد الجنرال البحري «أفونسو دي البوكيرك» أسطوله الحربي لغزو خورفكان في العام 1507.

وما إن أُسدِل ستار العرض، حتى تلألأت سماء خورفكان من جديد بعبارات كتبت بأضواء كالنجوم حملتها طائرات الدرون، تعبّر عن الشكر والمحبة لصاحب السمو حاكم الشارقة (خورفكان تقول شكراً سلطان) ترافقت مع صورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تزيّن بها ليل المدينة، لتبدأ بعدها اللوحات الاحتفالية كرنفالية من الألعاب النارية التي اختتمت عرض اليوم الثاني للفيلم الذي يتواصل عرضه حتى الغد عند 7:30 مساءً، وبدأت رحلة عرضه في دور السينما المحلية من أمس.