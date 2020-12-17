المسرح المصري يحتفل بمرور 150 عاماً على تأسيسه

سعيد ياسين (القاهرة)- قرر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشرة، تكريم ستة فنانين مصريين، هم محمود ياسين وصلاح السعدني وسهير المرشدي والمخرج عباس أحمد والشاعر نجيب سرور.

ويشارك في الدورة التي تقام في الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير المقبل، 28 عرضاً تمثل الجهات المسرحية، ومنها البيت الفني للمسرح، والهناجر، وعروض الجامعات المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، والمسرح المستقل والهواة، وهيئة قصور الثقافة.

وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل: إن الدورة الجديدة تواكب الاحتفاء بمرور 150 عاماً على المسرح المصري المعاصر بما يتضمنه من قوالب معاصرة ومستمرة حتى اليوم، بجانب الأشكال الفنية الأقدم، مثل خيال الظل والأراجوز والطقوس بالمعابد في الحضارة المصرية القديمة.

وأكد محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان، على أن المهرجان يعد أهم مهرجان مسرحي على مستوى العالم العربي، حيث يلقي الضوء على كافة الأعمال المسرحية التي تقام في مصر خلال عام، وقال: إن اختيار المكرمين، جاء وفق معايير محددة، منها ما قدمته تلك القامات الفنية للمسرح المصري والعربي.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان مجموعة إصدارات عن المكرمين، ومنها كتاب «محمود ياسين.. فارس المسرح المصري»، و«صلاح السعدني.. ابن الحلم واليقظة»، و«المنتصر بالله.. ضحكة سعيدة»، و«سهير المرشدي.. أيقونة المسرح المصري»، و«نجيب سرور.. فارس الميثولوجيا المصرية»، و«عباس أحمد.. راهب المسرح المصري».

ويحمل الملتقى الفكري للمهرجان عنوان «150 سنة مسرح» برئاسة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، ويناقش عدة محاور، منها «الظواهر والأشكال المسرحية التي مهدت طريق الآباء»، و«الأساطير المؤسسة للحضارة الفرعونية»، و«المسرح الطقوسي والجذور المصرية القديمة للأدب المصري» و«الأراجوز وخيال الظل»، و«مسرح ما قبل المسرح» وغيرها.

ويقام على هامش الملتقى الفكري عدد من الجلسات للاحتفاء برواد المسرح المصري من خلال تقديم شهاداتهم عن تجاربهم، ومنهم سميحة أيوب، وحسن الجريتلي، والكاتب بهيج إسماعيل، والمخرجون سمير العصفوري وخالد جلال ومنير مراد وعصام السيد وناصر عبدالمنعم.