تولستوي: الحب الروحي يوحـد البشر

إعداد: ساسي جبيل

يعد ليو تولستوي 1828/‏1910، الروائي الروسي والمصلح الاجتماعي وداعية السلام والمنظّر الأخلاقي، من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر، والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق. وقد اعتنق أفكار المقاومة السلمية النابذة للعنف، وتبلور ذلك في كتاب «مملكة الرب داخلك»، وهو العمل الذي أثر على مشاهير القرن العشرين مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ في نضالهما الذي اتسم بسياسة المقاومة السلمية النابذة للعنف. وقد تعمق تولستوي في القراءات الدينية، وقاوم الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، ودعا للسلام وعدم الاستغلال، وعارض القوة والعنف في شتى صورهما. ولم تقبل الكنيسة آراء تولستوي التي انتشرت في سرعة كبيرة، فكفرتهُ وأبعدتهُ عنها وأعلنت حرمانهُ من رعايتها. ولكن ُأُعجب بآرائه عدد كبير من الناس وكانوا يزورونه في مقرهِ بعد أن عاش حياة المزارعين البسطاء، تاركاً عائلته الثرية المترفة. وفيما يلي مختارات من أبرز أقواله المأثورة..

نحن نائمون إلى أن نقعَ في الحب.

* إن قيود الحب لا تختلف كثيراً عن قيود السجن.

* دون الحب العيش أسهل، إلا أنه بلا معنى.

* لا بد أن يكون الحب متبادلاً، إن الحب من طرف واحد تعاسة.

* لقد أحببت جمالك منذ زمن، ولكني بدأت للتو بحب الخالد والأزلي فيك - قلبك، روحك.. بإمكان المرء أن يتعرف على الجمال ويقع في حبه خلال ساعة واحدة، ويستمر حبه له بالسرعة ذاتها، ولكن حين يأتي الأمر للروح، عليّ أن أتعلّم أولاً كيف أعرفها، صدقيني لا شيء يعطى على هذه الأرض دون جهد، حتى الحب، أكثر المشاعر طبيعة وجمالاً.

* الاحترام تم ابتكاره لتغطية المكان الفارغ الذي كان ينبغي أن يشغله الحُب.

* الحب الروحي يوحد البشر، والصداقة تهذبهم، أما اللهو فإنه مفسدة لهم.

* الإنسان الذي يقدر على الحب يقدر على كل شيء.

* واحد من أول شروط السعادة هي أن العلاقة بين الرجل والطبيعة يجب أن لا تُكسر.

* كُن سيئاً، لكن على الأقل لا تَكُن كاذباً مُخادعاً.

* الملل: هو الرغبة بأن يكون لنا رغبات نعيش من أجلها.

* سَوف تموت وسَوف ينبتُ الْعشب علَى قبرك وَينتهِي كلُّ شيْء.

* ومن فهم كل شيء غفر كل شيء.

* أدركت بطلان رأيها في أن الرداء هو عماد المرأة ومقوم جمالها، فالمرأة الجميلة جميلة مهما لبست ومهما ارتدت، ولن يزيدها اللباس الحسن إلا أناقة.

* عندما يتحاب شخصان رجل وامرأة، فلابد أن يمر غرامهما بلحظة يسمو فيها عن الحس الشهواني، ويتطهر، وتتوحد الروحان روحاً واحدة.

* يمكنك أن تحبّ شخصاً عزيزاً على قلبك بحبٍّ بشري، ولكن لا يمكنك أن تحبّ عدوّك إلّا بحبٍّ مقدس.

* عندما قالوا لي في المستشفى: «زوجتك ماتت!»، لم أعلم ماذا أفعل، كنت سأذهب إلى المنزل لأخبرها بما حدث، لتخبرني بما أفعل.

* أقوى المحاربين هما الوقت والصبر.

* الشخص الذي لديه فكرة خاطئة عن الحياة ستكون لديه دوماً فكرة خاطئة عن الموت.

* إذا أراد الفن أن يكون أصيلاً، فلابد أن يكون مفهوماً.. وبخاصة لدى هؤلاء الذين يخاطبهم.

* نفس جميلة في جسد جميل هو المثل الأعلى للجمال.

* قبل أن تصدر الحكم على الآخرين احكم على نفسك.

* الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه.

* إنني لا آسف على شيء فقدته، لأن ما فقدت لا وجود له في رأيي وإحساسي.

* لا يوجد إنسان ضعيف، بل يوجد إنسان يجهل موطن قوته.

* إن الحياة تبدو أحياناً باغيةً في تقسيم السعادة.

* اعمل الخير لأصدقائك يزيدونك محبة، واعمل الخير لأعدائك ليصبحوا أصدقاءك.

* أقوى أسباب تغير الأشخاص هي الألم والمال والعلاقات العاطفية.

* الحقيقة بسيطة وهي بهذا تتميز عن الكذب.

* قمة الأخلاق، أن تعفو وأنت قادر على الانتقام.

* إن غاية الحياة هي الحصول على السعادة وقد أرادها الرب لنا، فمن يطلبها يمتثل لإرادة الرب.

* إن الناس يقدّرون الرجل حق قدره دائماً، حين يحتاجون إليه.

* أكبر الأشرار يتورد خداه حين تقول له إنك تحبه.

* مهما خدمت البشر، ومهما ضحيت من أجلهم، فلا تنتظر منهم عرفاناً للجميل.

* أيسر على المرء أن يكتب في الفلسفة مجلدات عدة من أن يضع مبدأ واحداً في حيز التطبيق.

* أعطني سريراً خالياً وكتاباً، تعطني السعادة.

* القليل من الإهمال، قد يولّد الكثير من الجفاء.

* لم أعش في ما مضى من عمري إلا عندما كنت أؤمن بالله، كلما آمنت بالله أشعر بالحياة، كلما أعرضت عن هذا الإيمان أشعر بأنني ميت بالحقيقة، ما أنشده هو من لا تستقيم الحياة بدونه، الله هو مانح الحياة، عش لتسعى إلى الله.

* إذا أردت أن تتعمق في الأشياء فلن تصل إلا إلى زيادة آلامك.

* إذا كانت في نفْسك آمال للْمستقبل وتزوَّجت قبْل تحْقيقها، يستحسن بِك عندئذٍ أن تستَعد للحِداد على طُموحك.

* إن الإنسان هو الذي يرى الأشياء كما يريد، فالأشياء تبدو قبيحة أو جميلة رهناً بوجهة نظر المتأمل، وذلك يعني أن الجمال ليس القائم خارج ذات الإنسان، ولكن الجمال الحقيقي هو الموجود في داخل الروح الإنسانية.

* كل إصلاح يفرض بالعنف لا يعالج الداء، إن الحكمة أن تبتعد عن العنف.

* إذا غاب عن الإنسان الفهم والبصيرة بأن كل ما هو مؤقت ليس إلا نوعاً من الوهم، فإنه لن يؤمن إلا بما هو مؤقت. أما إذا رأى ببصيرته أن كل ما هو موقوت ليس إلا وهماً، فحينئذ سيؤمن بما هو باقٍ ودائم.

* لا تحزن على شيء فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر.

* الحقيقة تعلن لنا عن ذاتها عن طريق المحبة، وإذا قُتلت المحبة خسرنا جميعاً الطريق الوحيد لمعرفة الحق.

* أعلم أن الوسيلة الوحيدة للنجاة من الناس هي أن تخفي عنهم جراحك الدامية.