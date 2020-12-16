نورة الكعبي: فنانان استثنائيان تجاوزا حدود زمانهما

دبي (الاتحاد)

استضافت «سوذبيز دبي»، أمس الأول، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ضيفي شرف في المعرض الخاص بإزاحة الستار عن روائع بوتيتشيلي ورامبرانت، حيث كشفت معاليها الستار عن اللوحتين، بحضور إدوارد غيبس رئيس «سوذبيز الشرق الأوسط»، وكاتيا نونو رئيس «سوذبيز دبي»، وجورج جوردن الرئيس العالمي المشارك لقسم اللوحات والرسومات القديمة في «سوذبيز».

وستعرض اللوحتان في مزاد نيويورك في شهر يناير 2021، ومن المتوقع أن تحقق اللوحتان أكثر من 100 مليون دولار، وتعتبر اللوحتان الأعلى قيمة على الإطلاق من التي تعرض من قبل دار المزادات في منطقة الشرق الأوسط. وبدأ عرض العملين للجمهور في «سوذبيز دبي» في مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من أمس الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

وعبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب عن سعادتها بالكشف عن لوحتين لاثنين من أهم عظماء الفن في التاريخ قبل عرضهما في المزاد الشهر المقبل، مجددة شكرها لدار «سوذبيز» لجلب مجموعة من أفضل الأعمال الفنية في تاريخ البشرية إلى الإمارات، ومنح خبراء وعشاق الفنون فرصة الاستمتاع بها.

وأضافت: «على الرغم من الاختلاف بين بوتيتشيلي ورامبرانت من حيث موطنهما الأصلي، والعصور التي عاشا فيها، ومدارسهما وأساليبهما الفنية، إلا أنهما يبقيان فنانين استثنائيين تجاوزا حدود زمانهما وتركا بصمة فنية لا تنسى. تسهم هذه الخطوة من دار (سوذبيز) في ترسيخ مكانة الإمارات على المشهد الفني العالمي، وتثري الحياة الثقافية في الدولة، وتشجع المجتمع على استكشاف هذه التحف الفنية الفريدة والاستمتاع بجمالها».

ومن جانبها، قالت كاتيا نونو، رئيس «سوذبيز دبي»: «نحن فخورون بمشاركة معالي نورة الكعبي في إزاحة الستار عن هاتين اللوحتين لعملاقتين من تاريخ الفن - رامبرانت وبوتيتشيلي في دولة الإمارات. على مدار عقود عديدة من عملنا مع هواة جمع المقتنيات في المنطقة، وخلال الفترة الماضية في معارضنا المتنوعة في مركز دبي المالي العالمي، اكتشفنا تقدير عملائنا في منطقة الشرق الأوسط العميق لأفضل الأعمال في تاريخ الفن. وتعتبر لوحة بوتيتشيلي أعلى الأعمال قيمةً في تاريخ (سوذبيز)؛ لذا كان من المهم بالنسبة لنا الاحتفال بهذه اللحظة التاريخية من خلال جلب اللوحة إلى دولة الإمارات، انطلاقاً من مكانتها كدولة تحتفي بالتاريخ واستشراف ملامح المستقبل».

وبدروه، قال جورج جوردن، الرئيس العالمي المشارك لقسم اللوحات والرسومات القديمة في «سوذبيز»: «يعتبر كل من بوتيتشيلي ورامبرانت من أكثر الأسماء شهرة في تاريخ الفن الغربي، حيث تزين أعمالهما المرموقة جدران أعظم المؤسسات في جميع أنحاء العالم. وفيما كانت زيارتي الأخيرة إلى دبي لمرافقة عمل رائع آخر قام به رامبرانت، والمعلق الآن في متحف اللوفر أبوظبي، وهو مكان استثنائي يناسب هذا العمل الاستثنائي. فإن من عظيم الشرف لي الآن أن أحضر كشف النقاب عن تحفتين أخريين بجودة المتاحف في دبي، وكلتاهما تظهر الآن فقط بعد سنوات عديدة ضمن المجموعات الخاصة».

في أوائل عصر النهضة في إيطاليا، أصبحت صور الشخصيات إحدى أرقى الفنون. وكان ساندرو بوتيتشيلي من فلورنسا في طليعة المساهمين في هذا التحول، حيث صورت أعماله في النصف الثاني من القرن الخامس عشر بمباشرة ورؤية غير مسبوقة - قبل عقود من رسم ليوناردو دافنشي لوحة الموناليزا الشهيرة.

وستعرض «سوذبيز» واحدة من أرقى أعمال بوتيتشيلي، «الشاب الذي يحمل الدائرة»، بسعر مقدر يتخطى 80 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أهم اللوحات، في أي فترة، التي تظهر في مزاد علني.

وتعتبر لوحة «إبراهيم والملائكة الثلاثة» من اللوحات الزيتية الجميلة التي تشبه الأحجار الكريمة ورسمت عام 1646، ويبلغ حجمها 6 ½ X 8 ⅜ بوصة (16 × 21 سم) فقط، وهي من بين أفضل الأعمال التي تعود للعصر الذهبي للفنان الهولندي رامبرانت التي تعرض في مزاد على الإطلاق. وكان آخر ظهور للوحة في مزاد في لندن عام 1848، عندما بيعت مقابل 64 جنيهاً إسترلينياً، حيث ستعود للمزاد في شهر يناير المقبل بسعر مقدر يصل إلى 20 - 30 مليون دولار.