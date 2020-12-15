معرض «كونتاكت هاي».. لأول مرة خارج أميركا في «السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مركز الفنون المجتمعية في منارة السعديات ضمن جولة خاصة في معرض «كونتاكت هاي: سرد بصري لتاريخ الهيب هوب»، قبيل الافتتاح الرسمي أمس الثلاثاء.

ويتم تنظيم المعرض الذي تُعرض أعماله خارج الولايات المتحدة لأول مرة عالمياً، في أبوظبي، بالشراكة مع سول، منصة الثقافة وأنماط الحياة العصرية الرائدة على مستوى المنطقة، حيث يأخذ الزوار في رحلة عبر تشكيلة واسعة من الصور الفوتوغرافية والألبومات وأغلفة المجلات والتذكارات التي توثّق مسيرة ثقافة الهيب هوب على مدار أربعين عاماً. وسيضم المعرض أكثر من 150 صورة من إبداع ما يزيد على 60 مصوراً فوتوغرافياً، منهم جانيت بِكمان، وبارون كليبورن، وخورخي بينيتشي، وجو كونزو، بالإضافة إلى مارثا كوبر، وجمال شاباز، وداني كلينش، وبراين كروس، وإريك كولما، وإستيفان أوريول، وجاك ماكين، ورافي بي. وستُعرض الصور جنباً إلى جنب مع مجموعات الصور الأصلية، والتي تُقدم نظرة أقرب على تجربة المصوّر خلال جلسة التصوير، وتكشف جوانب غير مسبوقة حول الشخصية الواقعة أمام عدسة الكاميرا، وغالباً ما تعكس تفاصيل دقيقة وجوانب طريفة ونادرة الظهور لشخصية فناني الهيب هوب. وتستعرض الصور عدداً من أبرز الأسماء في عالم الهيب هوب، من أمثال كانييه ويست، وكاردي بي، وجايزي، وكيندريك لامار، وميجان ذا ستاليون، وإم إف دووم، وناز، وسنوب دوج، وآلايا، بالإضافة إلى آي.إس.آي.بي روكي، وتايلر ذا كرييتر، وكوين لطيفة، وسالت ان بيبا، والفنان الأسطوري نوتوريوس بي.آي.جي.

المبارك خلال جولته في المعرض

ويأتي اختيار أبوظبي لتكون المحطة الدولية الأولى لمعرض «كونتاكت هاي» ليعكس أهمية ثقافة الهيب هوب بالنسبة لسكان دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية في العالم العربي للموسيقا والأزياء المرتبطة بهذه الحركة الموسيقية، ويُقام المعرض بإشراف الصحفية فيكي توباك، مؤلفة الكتاب الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق أعلى المبيعات، وبالتعاون مع المخرج الإبداعي فاب فايف فريدي، الفنان البصري ومخرج الأفلام، والمُنتج جوزيف باتيل. ويقام معرض كونتاكت هاي في منارة السعديات، في الفترة من 15 ديسمبر 2020 لغاية 31 مايو 2021.