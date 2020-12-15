ماجد بن سعود المعلا يكرم فنانات «لوحة القرم»

أم القيوين (وام)

كرم الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، عدداً من الفنانات الإماراتيات اللواتي شاركن في رسم «لوحة من القرم» على شاطئ القرم بأم القيوين. وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا بجهودهن في رسم اللوحة الفنية المعبرة عن جمالية أشجار القرم، مؤكداً أهمية تسخير الفن بأنواعه لخدمة البيئة وحمايتها ونشر الوعي العام حول المحافظة على مكوناتها وخاصة شجر القرم.

وكانت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين نظمت في وقت سابق فعالية المرسم الحر على شاطئ القرم لرسم لوحة مستوحاة من الشاطئ تبرز فيها جمالية أشجار القرم احتفاء بها، ونظراً لما تمتلكه هذه الشجرة من أهمية على مستوى الدولة.

وتمثل الهدف من الفعالية في توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على أشجار القرم من خلال إشراك الرسامين في عمل فني مشترك، وإبراز دور الفن والفنانين في نقل الرسائل المجتمعية بطريقة إبداعية، بالإضافة إلى التركيز على القطاع الثقافي لما له من أهمية على مستوى الدولة.

وشاركت في رسم اللوحة كل من الفنانات جواهر أيوب القيواني، وعلياء سالم عيسى، وعالية عبد الرزاق العطار، وحنان عبد الله الحوسني.