20 لوحة خطية في «حروف إماراتية 5»

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، معرض (حروف إماراتية 5)، والذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وحضر الافتتاح عبد الغفار حسين، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وخالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط، ود. نجاة مكي، وخليل عبدالواحد، وجمع من الفنانين والمهتمين.

وشارك في المعرض 10 خطاطين من منتسبي الجمعية بـ 20 لوحة خطية، ما بين كلمات مأثورة وآيات قرآنية تميزت بدقة الخط وجمالياته.