«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تشارك أبناء البحرين أفراحهم

الشارقة (الاتحاد) - في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، تشارك هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أبناء الشعب البحريني أفراحهم بمناسبة حلول اليوم الوطني البحريني الـ49، وذلك عبر توحيد بثّ إذاعة وتلفزيون الشارقة مع نظيراتها في المملكة احتفاءً بهذه المناسبة التي توافق 16 ديسمبر من كل عام.

تخصص إذاعة الشارقة عبر أثيرها ربطاً مباشراً مع إذاعة البحرين من الساعة 11 إلى 12 ظهراً ضمن برنامج خاص بعنوان «البحرين قلب وعين» تتخلله سلسلة من الفواصل والمداخلات الهاتفية مع مسؤولين وضيوف من مختلف أنحاء العالم ليعبّروا عن محبتهم لمملكة البحرين، وفي الوقت ذاته سيتم ربط بث تلفزيون الشارقة مع تلفزيون البحرين عبر برنامج صباح الشارقة من الساعة 11:10 صباحاً ولمدة 7 دقائق، فيما سيخصص البرنامج اليومي «أماسي» حلقة كاملة عند الساعة 8 مساءً، يعرض فيها تاريخ المملكة، والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعب الإماراتي والبحريني، ويتغنى بالملامح الثقافية والتراثية للمملكة وأصالة شعبها.