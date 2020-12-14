المغنية العالمية آن-ماري في مهرجان دبي للتسوق

دبي (الاتحاد)

تحيي المغنية العالمية آن-ماري ودي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى البوب والمغنية المتجولة ياسمين جرين حفلاً موسيقياً يقدم العديد من الأغاني والمعزوفات العالمية، الجمعة المقبل في إطار فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق.

وتختتم النجمة العالمية ودي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى الإلكترونيك والمغنية ياسمين جرين يومين من العروض الموسيقية المباشرة، والترفيه العائلي وغيرها، وذلك من خلال حفل الذي يقام في «اتصالات ماركت او تي بي» في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي.

وسيكون حفل آن-ماري ودي جي فرقة كلين بانديت وياسمين جرين أحد أبرز فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، حيث يفتح «اتصالات ماركت او تي بي» في الساعة 12:00 ظهراَ ويبدأ الجلوس للحفل الساعة 5:30 مساءً.

وأعربت النجمة العالمية آن-ماري عن سعادتها بالعودة إلى دبي مرةً أخرى من خلال حفل الافتتاح الكبير لمهرجان دبي للتسوق، مشيرة إلى أن هذا المهرجان يعد حدثاً استثنائياً يقدم تقويماً متنوعاً ومزدحماً بالفعاليات للزوار من جميع أنحاء العالم.

ويلتزم الحفل بجميع الإجراءات الاحترازية المهمة للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وينبغي على الراغبين في حضور الحفلات المُقامة في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي شراء التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً، ويمكن شراؤها عبر الموقعين الإلكترونيين DubaiCalendar.com وPlatinumlist.net أو من خلال تطبيق Dubai Calendar (متوفر على أجهزة آي أو إس وأندرويد).