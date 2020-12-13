شخصيات عالم وارنر براذرز تحتفي بالضيوف

أبوظبي (الاتحاد)

يتسم موسم الأعياد في عالم وارنر براذرز أبوظبي بأجواء البهجة والمرح خلال هذا الوقت من السنة، حيث تحتفي شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل باغز باني، ودافي داك، وتوم آند جيري مع الضيوف في المدينة الترفيهية بمناسبة حلول موسم الأعياد.

وستنقل منطقة وارنر براذرز بلازا الضيوف من خلال ديكوراتها الساحرة وأضوائها المتلألئة إلى عالم من الفرح والبهجة مع عرض Jingle Bell Rockout الموسيقي، وإلى جانب فرصة لقاء الشخصيات المحببة والاحتفال معها، سيستمتع الضيوف بالألعاب والتجارب الترفيهية وخيارات الهدايا التذكارية والمأكولات المستوحاة من أجواء الموسم، ما يجعل من عالم وارنر براذرز أبوظبي الخيار الأمثل للضيوف والعائلات للاستمتاع ببهجة موسم الأعياد وقضاء أوقات لا تنسى خلال شهر ديسمبر.