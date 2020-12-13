«منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين» يختتم فعالياته 20 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 20/2019 الدفعة 7» اليوم جلسة حوارية افتراضية عبر «الإنترنت» للمشاركين في المعرض عذوب البصيلي، وملاك الغويل، ونبلة يحيى، للحديث عن تجربة الزمالة والتجريب والممارسات المتطورة تحت مظلة المجتمع.

وتعرض الجلسة التي تحمل عنوان «شاعريات الأداء» ويديرها كل من سارة المهيري وناصر الزياني، عناصر تكميلية غير مسبوقة في الأعمال الفنية النهائية للفنانين، مع قراءات شعرية وتسجيلات وعروض أداء.

ويحتفي المعرض الذي تختتم فعالياته 20 ديسمبر ويقام ضمن «معرض 421»، بأعمال 16 فنانة وفناناً ناشئاً من دولة الإمارات بعد انتهاء برنامج المنحة الذي استمر على مدار عام في شراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم. يقدم المعرض الأعمال الفنية التي تتناول العوالم العامة والخاصة، وتحتضن خصوصية المكان والمفاهيم الحضرية في عالمنا الحالي، حيث يعرض أعمالاً لكل من، عبد الله النيادي، الإمارات، وعائشة الأحمدي، الإمارات/، وأروى ناجم، الإمارات، وعذوب البصيلي، الكويت، وفيصل الملك، فلسطين، وفاطمة آل علي، الإمارات، وميثاء حمدان، الإمارات، وحصة الزرعوني، الإمارات، وملاك الغويل، ليبيا، ومحمد الشيباني، الإمارات، وموزة الحمراني، الإمارات، ونبلة يحيى، الهند، وسارة أهلي، الإمارات، وسارة المهيري، الإمارات، وساري الطاهر، فلسطين - الفلبين، وزينب عماد الدين، السودان.

ويستقي فنانو المنحة أفكارهم من خلفيات متنوعة في الفن التشكيلي والتصميم والنحت والأداء والأدب. وتتفاوت أعمار الفنانين المشاركين ومهنهم عبر نطاق واسع، حيث نجد بعض الفنانين الخريجين منذ عام فقط، بينما يوازن آخرون بين حياتهم العملية وممارساتهم في استوديوهاتهم الفنية.



