الفخراني وسعد وساندرا.. تجمعهم «الصحبة الحلوة»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود المخرجة ساندرا نشأت للسينما من جديد من خلال فيلم «الصحبة الحلوة» والذي يشهد أيضاً عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني للشاشة الكبيرة بعد غياب 22 عاماً، منذ أن قدما سويا فيلم «مبروك وبلبل».

كتب الفيلم الكاتب الكبير وحيد حامد، ويشارك في بطولته محمد سعد، في أول لقاء يجمع بينه وبين الفخراني، وكان مقرراً أن يبدأ تصويره أوائل العام الجاري، ولكن توقف بسبب فيروس «كورونا».

وقالت ساندرا إنها استأنفت التحضير للفيلم مرة أخرى، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد استقرار الأوضاع، وعودة النشاط الفني.

وأضافت أنها تقوم حالياً بمعاينة أماكن التصوير واختيار باقي فريق العمل، تمهيداً لبدء التصوير في يناير المقبل، وترى أنه موعد مناسب، حتى ينتهي أبطال العمل من قطع شوط كبير في الأعمال التي يحضرون لها.

من ناحية أخرى، يواصل الفخراني تصوير مسلسله «نجيب زاهي ذركش»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كريم عفيفي ورامز أمير وأنوشكا، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

ويقدم الفخراني دوراً جديداً ومختلفاً، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها طمعاً في ثروته الكبيرة، حيث يجسد دور محامٍ وأستاذ جامعي له 4 أبناء، يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم.



