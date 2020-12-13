"اتجاهات".. معرض تشكيلي يوثق تراث مصر وحرفها الشعبية

يُفتتح في القاهرة غدا الإثنين معرض تشكيلي مصري بعنوان " اتجاهات ، ويضم 20 لوحة فنية من الحجم الكبير، توثق صور التراث والحرف الشعبية المصرية.

وقال الفنان التشكيلي المصري حسني أبوبكر ، صاحب المعرض، اليوم الأحد إن المعرض يأتي استكمالاً لمشروعه الفني الذي يسعي من خلاله لتجسيد الحياة اليومية المصرية عبر لوحات يستلهمها من الشارع المصري، ويقدمها بأسلوب فني بسيط يتناسب والمتلقي العادي وذلك بهدف الحفاظ علي الهوية الوطنية، وروح مصر الشعبية واستحضار الكثير من الصور والعادات والتقاليد التي باتت مهددة بالإندثار بفعل التطور المتلاحق للحياة، ومظاهر العولمة التي باتت تعم كل المجتمعات.

وأشار إلى أنه يسعى من خلال هذا المعرض إلى الحفاظ على الكثير من المظاهر الحياتية المصرية وخاصة التراثية والشعبية منها للأجيال القادمة، حتى لا ينسون تاريخهم وهويتهم.

ورأى الفنان حسني أبوبكر أن لوحات معرضه، الذي يستضيفه جاليري الكحيلة بالقاهرة ، وما سبقه من معارض مماثلة تكون في مجملها أرشيفا وسجلا بصريا يحفظ صور الماضي القريب والحاضر أيضا.

يذكر أن الفنان حسنى أبو بكر، هو عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بمصر، وبدأ مسيرته الفنية، كرسام محترف منذ عام 1996، وأقام أربعة معارض فنية خاصة.

وشارك في العديد من الملتقيات والمعارض الفنية المشتركة، التي كان آخرها سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير، وغيرها من المشاركات الفنية.