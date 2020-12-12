هدى إبراهيم الخميس لـ«الاتحاد»: «مهرجان أبوظبي» رحلة جديدة تتناغم مع مئوية الإمارات

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والـ74مؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، من خلال حديث لـ«الاتحاد»، أن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2021 تعكس دور الثقافة الذي يعبر بنا نحو مستقبل ثقافي مستدام تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، ليشكل للإنسانية فرصة ومساحة للصفاء والتأمل، نبني من خلالها مستقبلاً أكثر إشراقاً يعكس الدور المنوط بالثقافة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، بما يدعم بناء جسور التواصل والسلام والحوار الثقافي، ودعم جهود الدبلوماسية الثقافية بين الإمارات والعالم.

وقالت هدى إبراهيم الخميس إنَّ المتأمل في تاريخ الثقافة، يجد أنها قد شكلت على مر العصور جوهر وجودنا الإنساني وإرادة الانتصار للحياة في مواجهة التحديات، ولعبت على الدوام دوراً كبيراً في التخفيف من تداعيات الكوارث والمآسي التي عانت الإنسانية منها ماضياً وحاضراً، والرهان اليوم على الثقافة لاستمرار الحضارة الإنسانية ومواجهة تحديات الوباء، فنحن في حاجة إلى الفن والثقافة أكثر من ذي قبل أو أي وقت مضى لإيقاد شعلة الأمل والإصرار على الاستمرار، ومن هنا برزت أهمية العودة إلى الفعاليات الثقافية الكبرى.

آفاق المستقبل

وتابعت: بشعار «المستقبل يبدأ الآن» يعود مهرجان أبوظبي 2021 ليجدد العهد ويكمل مسيرة الالتزام برؤية الإمارات الثقافية، داعياً إلى التضامن في مواجهة تحديات وباء فيروس «كوفيد- 19»، لأجل الحياة والنهضة والمستقبل، مستلهماً روحية الإمارات وعزيمتها التي لطالما عبر عنها، متحفزاً للخمسين عاماً القادمة، يخلق من التعددية وحدةً، ومن التحديات فرصاً، ينتصر للحياة، يُعلي راية الوطن، زاهيةً بألوان كلّ الأوطان، فللإنسانية لحنُ الخلود، لافتة إلى أن الشعار «المستقبل يبدأ الآن» يعكس مسيرة جديدة للمجموعة والمهرجان استعداداً لرحلة ثقافية جديدة تتناغم مع خطة مئوية الإمارات للخمسين عاماً القادمة، التي صممتها القيادة الرشيدة برؤية طموحة تستشرف آفاق المستقبل في كافة القطاعات ومن بينها القطاع الثقافي.

500 فنان من 50 بلداً

وبالنسبة للدول التي سيكرمها مهرجان أبوظبي 2021، قالت هدى الخميس: برزت فكرة تكريم جميع دول العالم التي شاركت في المهرجان على مدار سنوات مسيرته، تقديراً لدورها الريادي في دعم الحوار بين الثقافات عالمياً، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية والشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن المهرجان يتميز في دورته الثامنة عشرة، بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 إنتاجات عالمية مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.

دعم المبدعين

وأوضحت الخميس، أن المهرجان منذ انطلاقته في عام 2004، يعد حاضنة فريدة للاستثمار في الشباب والمواهب الشابة والفنانين الناشئين وشباب المبدعين في الثقافة والفنون، خاصة المبدعين الإماراتيين، مؤكدة أنه في دورته الحالية يقدم دعماً لا محدوداً للمبدعين داخل الإمارات وخارجها، من خلال تطوير وإصدار العديد من الأعمال والألبومات الفنية والكتب الجديدة، وذلك عبر عدة منصات تشمل: دائرة صانعي الأفلام الشباب، وبرنامج القيادات الإعلامية الشابة، ورواق الفكر، واستديو الفنانين، وورشة الإمارات المسرحية، ومنصة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات STEAM، بالإضافة إلى برنامج أكاديمي مشترك مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ومنبر التأليف والتوثيق الموسيقي وغيرها.

وأشارت الخميس، إلى أنَّ المهرجان في دورته الحالية، يعكس تنوعاً كبيراً سواءً على مستوى الفعاليات، أو على مستوى مواكبة التحول نحو الرقمنة وبزوغ الفنون الرقمية؛ حيث يضم العديد من العروض والفعاليات التقليدية، إضافة إلى الفعاليات الافتراضية، التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومهرجان أبوظبي، وأيضاً المنصات الافتراضية لشركائنا الاستراتيجيين؛ وذلك في إطار رؤية واضحة تساهم في استدامة الفعاليات والأنشطة الثقافية ومواصلة المسيرة.

الفنون الرقمية

كما يقدم مهرجان أبوظبي أنماطاً ابتكارية جديدة تستخدم أحدث التقنيات الرقمية لتمكين الثقافة، ورفد جمهورها بأعظم الأعمال الفنية والتجارب الحية عبر الإنترنت، داعماً بقوة بزوغ الفنون الرقمية وظهور أساليب جديدة للوصول إلى جمهور أوسع بالمشاركة والتجريب والتفاعل، مبينة أنه على الرغم ممّا يُتيحُهُ العالم الافتراضي ما زِلنا مُؤمنين بأهميّة التلاقي الإنساني على موعد تحتَ سقف واحد، في قاعات الاحتفال وصالات العرضِ وساحات العواصِم والمُدُن.

قيم التسامح

وتحدثت هدى إبراهيم الخميس عن استراتيجية الخمسين عاماً القادمة، قائلة: «نقدّم في إطار شراكاتنا الوطنية والعالمية برنامج فعاليات ثقافية وفنية وبرنامجاً تعليمياً مجتمعياً يعكس التزامنا بأهداف مئوية الإمارات التي تنص على التعليم، عبر تعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ القيم الأخلاقية والتوجهات الإيجابية، واستكشاف المواهب الفردية والابتكار، وبناء اقتصاد معرفي متنوع بالصناعات الثقافية والإبداعية، ومجتمع أكثر تماسكاً بقيم التسامح وتمكين الشباب والنساء، وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة».