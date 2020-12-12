حسان بورقية.. متاهة السؤال!

محمد نجيم (الرباط)

يقحمنا الفنان المغربي حسان بورقية، في متاهة السؤال وسرد بصري غريب وخارج المألوف في مدونة التشكيل المغربي والعربي، فأعمال هذا الفنان التي استقدمت من متاحف عالمية ومجموعات خاصة من داخل المغرب وخارجه تُكون ثمرة عقود من الزمن في عالم التشكيل ومرافقة الألوان والرموز. وتشكل التقنيات الفنية وتوظيف الألوان والخطوط والفراغات والتركيبات والرموز والمجسمات الغريبة، مسعى هذا الفنان لبلوغ الكمال والتوازن التعبيري داخل اللوحة، حيث يستعين بمواد تنبعث من رحم العالم، من بقايا الأشياء والخشب المحترق والرماد وما نجده في الأنقاض والخرائب والحروب، مفردات اللوحة التي ينكشف من خلالها الإشباع الرمزي والعلاماتي عند هذا الفنان، مع توظيف قوي ودقيق للون البني والأسود الغامق لأنها تحيل على الغموض والقلق والتشظي.

ارتباط بالأرض

ذلك أن أعمال حسان بورقية، المعروضة حالياً في رواق «كونتوار ديمين» بمدينة مراكش، تكشف عن ارتباط هذا الفنان بالأرض، مُحاولاً تلمس البعد الروحي والجمالي في قلب الأشياء المهملة والبعيدة عن اهتمام الناس، فكل الأشياء لدى الفنان حسان بورقية، قابلة لإعطائنا البعد الجمالي سواء في اللوحة أو المجسم الفني، أعشاش فارغة، قشور بيض الدجاج، قطع الكارتون، أسلاك صدئة، أقفاص حديدية فارغة، كل هذا له القدرة السحرية لإثارة الفنان وحث مخيلته على إعطاء بعد جمالي وفلسفي للأشياء. إنه فنان يستوحي من الأرض المنهوكة أفكار أعماله التشكيلية مانحاً إياها البعد الفلسفي والميثولوجي.

ويمارس الفنان حسان بوقية التشكيل بطريقة خصوصية تجعله أقرب إلى روح محيطه. إنه يبلور «اللوحة» من أتربة ومواد وعناصر وبقايا يلتقطها هنا وهناك في سياحاته الصوفية. وكأنه بذلك يفتح إطار اللوحة على ما يشكل الوجود الحي للكائن. فاللوحة لديه، كما وصفها الباحث في الجماليات فريد الزاهي، ليست أصباغاً متناسقة ولا أشكالاً دالة على شيء ما، وإنما فضاء يحتوي مكونات العالم من تراب وأشياء. هكذا تتشكل اللوحة من نسغ الأرض ومن عرقِ الكائن.

ذاكرة المكان

وفي تجاربه الأولى كان الفنان يبلور مساحات متراكبة تبدو وكأنها قشرة مقتطعة من الأرض. وحبه للتراب ذو طابع صوفي يدفع به في حسيته إلى أن يجعله مادة وفرشة وسنداً. ولون الأتربة يحمل مكامن مصادرها، فحيثما حلّ حسان يحمل معه من تراب المكان وكأنه بذلك يحمل ذاكرة المكان والأرض وذاكرة جسده المترحّل. وهذا الاشتغال يجعل اللوحة ذاكرة محمولة وملونة بأصباغ موادها. إنها عملية مهما خطط لها الفنان، فإنها تبهره دوماً بتشكيلاتها ومفاجآتها.

لوحة متحولة

وهكذا يجد المرء نفسه أمام لوحة متحولة بفعل سيرورة تكوّنها كما بفعل الزمن عليها. وربما كانت هذه العلاقة مع الزمن هي التي تخترق الفكر الفني لبورقية. والصراع ‬مع ‬المادة ‬هو ‬أيضاً ‬صراع ‬من ‬أجلها، ‬كي ‬تنصاع ‬وتطاوع ‬اليد ‬والعين ‬والحواس. ‬أو ‬على ‬الأقل ‬هو ‬صراع ‬من ‬أجل ‬تملّك ‬آثارها ‬ودلالتها ‬المتحولة. وحين يختار بورقية أن يدمج في صلب اللوحة رقائق تتآكل من الصدأ، وحين يدمج في تكوين اللوحة رماداً وأشلاء سوق شعبي أتت عليه النيران في مدينته الجاثمة في سفح الجبل، فإنه يتبنى في عنصرين متنافرين هما الماء (الرطوبة) والنار. وإذا كانت النار تأتي على الأخضر واليابس بسرعة ولا تأتي على الصلب الصلْد من الأشياء، فإن الرطوبة تلتهم المواد تلك بتأنٍّ يخترق الزمن. وثمة إذن إيقاع وفي البرزخ بينهما يبلور الفنان تجربة التلاشي باعتبارها منفى وإقامة في الآن نفسه.