إدارج 4 مواقع كويتية في القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي

أعلنت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) امس عن تسجيل أربعة مواقع بدولة الكويت في القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي ضمن 44 موقعا ثقافيا في ست دول.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان اللجنة صادقت خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة المذكورة والذي عقد عبر تقنية الفيديو برئاسة دولة الكويت على تسجيل 66 موقعا في 12 دولة منها 22 موقعا بست دول في (قائمة التراث الإسلامي) و44 موقعا في (القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي) في ست دول أخرى منها الكويت.

وتشمل المواقع الكويتية المدرجة في القائمة التمهيدية أبراج الكويت وقصر الشيخ عبدالله الجابر وجزيرة بوبيان ومحمية مبارك الكبير البحرية فضلا عن نشاط النسيج التقليدي.