«خورفكان» ملحمة سينمائية عل شاشة الشارقة.. الخميس

الشارقة (الاتحاد) - تعرض قناة الشارقة الخميس المقبل (17 ديسمبر)، الساعة 10 مساءً، قصة إنتاج الفيلم الملحمي التاريخي «خورفكان»، العمل المقتبس عن المؤلّفْ التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يضيء على سلسلة من الأحداث البطولية التي جسّدها أهل المدينة من أبناء الساحل الشرقي لدولة الإمارات خلال الفترة من 1507 وحتى 1534م في صدّ الغزو البرتغالي.

ويكشف الفيلم، الذي يعاد بثّه الساعة 2 مساءً الجمعة 18 ديسمبر، الجهود التي بذلت خلف كاميرات اثنين من أبرز المخرجين العالميين وهما الإيرلندي موريس سويني، والبريطاني بين مول، حيث أعدته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ليتعرّف الجمهور على حكاية صناعة العمل، واكتشاف حجم العمل الذي تم من أجل انتاجه.

الفيلم الذي جاء من إخراج كريستوفر جورج، وإنتاج وتنفيذ محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، يظهر مدى الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة، للعمل، حيث سيكشف للجمهور زيارات سموه الشخصية لمواقع التصوير ومتابعته لاختيار الشخصيات والسينوغرافيا، التي تعكس خصوصية تلك الفترة وتتناسب معها، كما ينقل العمل اهتمام سموه بجهوزية وملائمة المساحات البصرية التي شكّلت مسرحاً للملحمة السينمائية والتي أراد لها أن تترسّخ في ذاكرة الأجيال كنموذج للمقاومة والتضحية التي قدّمها أهالي المدينة للدفاع عن أرضهم.

ويتخلل العمل سلسلة من المقابلات مع نجوم الفيلم أمثال الممثل السوري رشيد عسّاف، وقيس الشيخ نجيب وماهر صليبي، ومن الإمارات أحمد الجسمي، وحبيب غلوم، ومحمد العامري، وآخرين، كما يرصد آرائهم وانطباعاتهم حول العمل، ويعرّف بتقنياتهم التي اعتمدوا عليها في تجسيد الأدوار ومدى تأثير النصّ على العمل وأهميته، في الوقت ذاته ستجول الكاميرا في مواقع التصوير لتنقل رؤية المنتجين والمخرجين والفنيين.

ويعرض العمل تقنيات التصوير المبتكرة التي تم مراعاتها خلال إنتاج فيلم «خورفكان»، وصولاً إلى اختيار المواقع وتطبيق أحدث التقنيات للوصول إلى المشاهد السينمائية التي ضمّت خدعاً بصرية متقنة ومؤثرات صوتيّة ومعايير ضوئية فنية منحت العمل بعداً آخر، إلى جانب عمليات المكياج السينمائي، مروراً بالمراحل التي مرّت بها بناء المدينة التاريخية بالكامل وما يترافق معها من سفن وقوارب ومعدات وأدوات حربية صنعت جميعها بشكل خاص من أجل العمل.

يشار إلى أن الفيلم الملحمي التاريخي «خورفكان» يعرض وفي مسرح خورفكان خلال أيام 15,16، وفي صالات السينما 17 من ديسمبر الجاري.