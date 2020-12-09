اللوفر أبوظبي يعلن «أكسنتشر» راعياً رقمياً رسمياً

أبوظبي (وام)

وقّع متحف اللوفر أبوظبي عقداً لمدة عام مع شركة «أكسنتشر» أصبحت بموجبه راعياً رقمياً رسمياً، وذلك لتعزيز برامج المتحف الرقمية وتحويل النظام الرقمي، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الواقع الممتد وتطويرها، وتعزيز التجربة الرقمية في قاعات عرض المتحف، وإتاحة مجموعة المتحف الفنّية عبر موقعه الإلكتروني على نطاق أوسع.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «مثّل عام 2020 عاماً مليئاً بالتحديات التي دفعتنا لتسريع تحولنا الرقمي، لا سيما نتيجة الفرصة التي أُتيحت أمامنا للتفاعل بشكل أوسع مع جمهورنا من حول العالم في ظل الجائحة.. فقد أطلقنا مشاريع مبتكرة لنروي لقاء الثقافات للجمهور من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء.. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في هذا النهج في العام 2021، من خلال الخبرة عالية المستوى التي يتمتع بها شريكنا الجديد».

بدوره، قال أليكسيس لوكانوي، المدير الإقليمي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط: «يسعدنا العمل مع متحف اللوفر أبوظبي لتحقيق طموحاته على الصعيد الرقمي، وتقديم تجربة متجددة لزواره.. إذ ستسهم شركة أكسنتشر في تحويل النظام الرقمي للمتحف، وذلك عبر تطوير التجارب التي يعيشها الزوار، وتقديم محتوى رقمي معزز، واعتماد استراتيجية الواقع الممتد في إطار من الابتكار.. وتعود العلاقة التي تربط الشركة باللوفر أبوظبي إلى العام 2001، حين قدمت الخبرات والموارد اللازمة في بعض المجالات الأساسية، بما في ذلك تطوير الاستراتيجيات وإدارة المشاريع والابتكار التكنولوجي وتصميم الخبرات».

الجدير بالذكر أن المبادرات الرقمية المتعددة التي أطلقها اللوفر أبوظبي تشمل أول فيلم قصير من إنتاجه بعنوان «نبض الزمان»، الذي يأخذ الزائر لمدة 40 دقيقة في رحلة عبر الزمن للاطلاع على قصص الإنسانية، من خلال الأعمال الفنّية المعروضة في قاعات العرض، وذلك بصوت كل من سعود الكعبي بالعربية وتشارلز دانس بالإنجليزية وإيرين جاكوب بالفرنسية، إلى جانب بودكاست «نحن لسنا وحدنا» مع مجموعة ساوندووك كوليكتيف، والقوائم الموسيقية المستوحاة من مجموعة المتحف الفنّية، والتي نتجت عن التعاون الوثيق بين اللوفر أبوظبي ومنصة أنغامي، فضلاً عن الجولات الافتراضية في المعارض العالمية، وإتاحة أبرز الأعمال الفنية في المتحف للجمهور عبر موقعه الإلكتروني، والعديد من الأنشطة الخاصة بالعائلات والأطفال المتوفرة عبر تطبيق المتحف وموقعه الإلكتروني. وتعد «أكسنتشر» شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات في أكثر من 40 مجالاً، بما في ذلك العمل مع أبرز المتاحف العالمية. ويفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه جميع أيام الأسبوع ما عدا الاثنين من الساعة 10 صباحاً حتى 6:30 مساءً.