رحيل الروائي المصري نبيل فاروق

توفي الروائي المصري نبيل فاروق، اليوم الأربعاء، عن 64 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الروائي.

وقالت الوزيرة إن فاروق "يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم".

وأكدت ابنة الروائي ريهام نبيل فاروق، في منشور على فيسبوك "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

والراحل من مواليد فبراير 1956 وتخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة "روايات مصرية للجيب" وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها "ملف المستقبل"، و"رجل المستحيل"، و"كوكتيل 2000".

لاقت قصصه نجاحاً كبيراً خاصة عند الشبان.