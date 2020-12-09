اتحاد الكتاب الإمارات يهنئ بدور القاسمي بافتتاح «بيت الحكمة»

أبوظبي (الاتحاد) - هنأ سلطان بخيت العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على افتتاح بيت الحكمة، الذي يُعد منارة من منارات الثقافة والأدب والمعرفة، ليس في دولة الإمارات وإمارة الشارقة فحسب، بل وفي المنطقة بشكل عام.

وأضاف العميمي: ما جاء تأسيس هذا الصرح وافتتاحه إلا ليؤكد على المكانة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، للأدب والثقافة، في دولة الإمارات على وجه الخصوص، وفي الساحة الثقافية العالمية بشكل عام، حيث يشكل إطلاق اسم: بيت الحكمة على هذا الصرح الثقافي، امتداداً تاريخياً مهماً لوجه مشرق من أوجه الحضارة العربية والإسلامية، يعود تاريخه لأكثر من ألف ومائتي سنة، وكان لهذا البيت في زمنه تأثير حضاري وعلمي وثقافي وإنساني مهم ما تزال آثاره ممتده إلى يومنا هذا.

وختم العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالقول: نحن ننظر بعين التقدير والاعتزاز إلى الشيخة بدور القاسمي على إسهاماتها ودورها الثقافي البارز بما يتماشى مع مكانة الإمارات ودورها وثقلها محلياً وعربياً وعالمياً، ولدينا ثقة كبيرة بأن بيت الحكمة في إمارة الشارقة سيساهم في دعم الحراك الثقافي محلياً وعربياً ودولياً بشكل جديد ومختلف وفعال.