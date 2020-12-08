الإعلام العربي والعالمي يحتفي بتجربة «الشارقة للكتاب»

الشارقة (وام)

أولت وسائل الإعلام العربية والأجنبية اهتماماً كبيراً بالتجربة العالمية التي قدمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الاستثنائية الـ39، فقد تابعت مئات الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والوكالات الإخبارية مجريات المعرض، وتناقلت بأكثر من 10 آلاف مادة صحفية وإعلامية ما قدمه من فعاليات بوصفه المعرض الدولي الأول في العالم، الذي يعقد على أرض الواقع خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19.

وجاءت التغطيات والمتابعات الإعلامية والصحفية للمعرض بعشرات اللغات العالمية، منها الفرنسية والألمانية والإيطالية، والبرتغالية، والكورية والصينية والروسية والأردية والإسبانية الماليالامية والإنجليزية، وتنوعت بين مقالات وتقارير وأخبار مكتوبة ومصورة نجحت في تقديم مشروع الإمارة الثقافي، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمختلف بلدان العالم. وحملت أبرز الصحف العالمية عناوين تؤكد ريادة الشارقة في تقديم نموذج معرض هجين بأعلى معايير السلامة والوقاية، مؤكدة أثر انعقاد المعرض على واقع صناعة النشر الإماراتي والعربي والأجنبي، وما حمله من رسائل لمختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية، حيث كان المعرض محط اهتمام العديد من بلدان العالم وشهد خلال الـ11 يوما زيارة وفود رسمية من سفراء وقناصل، بحثوا تجربة الشارقة في تنظيم المعرض واستعرضوا مجالات التعاون والعمل المشترك مع هيئة الشارقة للكتاب.

وشهدت النسخة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي عقدت تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، مشاركة 1024 ناشراً عربياً وأجنبياً، واستضافت خلالها نخبة من الكتاب العرب والأجانب، ونجحت في استقبال 382 ألف زائر على أرض الواقع، وسجلت 63500 مشاهدة عبر المنصة الإلكترونية «الشارقة تقرأ».