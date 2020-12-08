«الشارقة للمتاحف» تطلق فعاليات وأنشطة افتراضية

الشارقة (وام )

تطلق هيئة الشارقة للمتاحف غداً مجموعة من الفعاليات والأنشطة الافتراضية المتنوعة، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتتضمن ورش عمل ومحاضرات وأنشطة ذهنية، تهدف إلى مواصلة تعزيز مهارات الفئات المستهدفة، والارتقاء بوعيهم التراثي والتاريخي والأثري.

وتضمن البرنامج عدة فعاليات هي: محاضرة اليوم في حصن الشارقة تستهدف الأفراد من عمر 18 سنة وما فوق، يتعرفون خلالها على تاريخ مبنى حصن الشارقة.

وفي 12 من الشهر الجاري ينتقل برنامج الهيئة الحافل إلى متحف الشارقة البحري، الذي يقدم ورشة عمل بعنوان «حقيبة تراثية»، تستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً.

بينما يُمتّع حصن خورفكان يوم 14 من ديسمبر الأفراد من عمر 18سنة، بحكاية تاريخية بعنوان «تاريخ حصن خورفكان» يقدمها الدكتور عبد الله المغني، والباحثة فاطمة النقبي.

وتستضيف هيئة الشارقة للمتاحف يومي 14 و15 ديسمبر مؤتمر «المتحف المتطور: التأقلم، والتعلم، والعرض في العصر الجديد»، بمشاركة أكثر من 15 خبيراً ومتخصصاً في مجال المتاحف من مختلف أنحاء العالم.

فيما سيتعرف المشاركون من عمر 18 عاماً فما فوق في 21 ديسمبر الجاري على «تجهيز اللوحة الخطية» من متحف الشارقة للخط.

وفي 26 الجاري، ينظم متحف الشارقة للآثار ورشة عمل بعنوان: «برواز الصور» تستهدف ذوي الإعاقة السمعية من عمر 18 سنة فما فوق.

وتختتم الهيئة فعالياتها في 26 ديسمبر الجاري بتنظيم متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ورشة بعنوان «ابن الهيثم»، للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة وذويهم، حيث سيستمع الأطفال إلى قصة العالم المسلم الكبير ابن الهيثم.