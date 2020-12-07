«الشارقة للمتاحف» تشارك في «مهرجان المرأة الرقمي»

الشارقة (وام)

أكدت منال عطايا، المديرة العامة لهيئة الشارقة للمتاحف - خلال مشاركتها في «مهرجان المرأة الرقمي» ضمن قمة تمكين المرأة، الذي انطلق أمس عن بعد، ويستمر يومين- أن استثمار المتاحف في التحول الرقمي يعزز تواجدها.

وتحدثت منال عطايا في جلسة عمل حملت عنوان «رقمنة الفنون والثقافة: التأقلم مع الوباء»، وشاركتها فيها منى العبدلله مؤسِسة معرض 369 للفنون في جدة بالمملكة السعودية العربية، وأدارتها المقدمة الدولية سالي موسى، عن تبعات تفشي وباء «كورونا»، وتأثيره في إيجاد الفرص أمام المتاحف للاستثمار في قطاع التقنية، مشيرةً إلى أن الحاجة للتحول الرقمي باتت تتزايد بشكل متسارع وملحوظ.

وسلّطت عطايا الضوء على تجربة «الهيئة» في توسيع حضورها الرقمي، وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية، والذي تجلّى من خلال استعراض «الهيئة» 100 قطعة من مقتنيات متحف الشارقة للحضارة الإسلامية على موقع «متحف بلا حدود» الإلكتروني.

كما أتاحت «الهيئة» جولات افتراضية لكل من المجموعة الدائمة في معرض «مقتنيات الفن العربي الحديث والمعاصر» في متحف الشارقة للفنون، ومعرض «وأصبح الخيال حقيقة» المستوحى من خيال الكاتب والشاعر الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، الذي ينظّمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، ومعرض الفنانة الإثيوبية عايدة مولوني، الذي أطلقه معهد أفريقيا في الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون، تحت عنوان «العودة للوطن: رحلة في التصوير الفوتوغرافي»، إلى جانب إطلاق باقة جديدة ومتنوعة من البرامج الرقمية والورش في كل شهر.

وشددت المديرة العامة لهيئة الشارقة للمتاحف خلال مشاركتها في المهرجان، على ضرورة قيام المؤسسات الثقافية بدعم الفنانين المحليين وتوفير المنصات لهم ليتمكنوا من استعراض إبداعاتهم وأعمالهم، مؤكدة أن التحول الرقمي الذي تعاظمت أهميته في أعقاب الجائحة الصحية «كوفيد 19»، يعد قوة دافعة لتحقيق نمو شامل ومستدام في كافة القطاعات والمجالات.

ودعت إلى رعاية الفنانين ودعم مواهبهم الفنية باعتبار ذلك مسؤولية تقع على كاهل المعنيين في المجال، لافتةً إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ألقت بظلالها على الفنانين الذين باتوا يعانون شح المنصات التي تساعدهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم.

يذكر أن مهرجان المرأة الرقمي استقطب نخبة من سيدات ورائدات الأعمال، والإعلاميات والتنفيذيات الفنيات، ومنهن مذيعة قناة «CNBC» هادلي غامبل، والدكتورة ليلى فيصل الحلواجي، والكاتبة والممثلة والمخرجة فاطمة البناوي، والرياضية رها محرق، وهبة فيشر، الرئيسة التنفيذية وشريكة مؤسسة لشبكة كيرنينج كلتشرز.



