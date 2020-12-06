دراما الخليج في رمضان 2021.. اجتماعية كوميدية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بدأت مؤخراً أن تتضح معالم الأعمال الدرامية التلفزيونية الخليجية، التي من المقرر أن تخوض السباق الدرامي الرمضاني 2021، من خلال كشف بعض صناع الدراما ونجومها عن تفاصيل أعمالهم الفنية الجديدة الذين أعلنوا عنها عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ودخولهم بلاتوهات التصوير مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس «كورونا».

الفنانة القديرة حياة الفهد بعد أن استقرت على خوض السباق بمسلسل «عرش الطاووس»، قررت تأجيله، وأعلنت عن اختيارها عملاً اجتماعياً ذا طابع كوميدي هو «مارغريت»، لتضم إلى فريقها نخبة من النجوم، أبرزهم حسن البلام وسعاد علي وزينب غازي ونواف النجم وحمد العماني، وهو من تأليف الأخوين علي ومحمد شمس ومن إخراج باسل الخطيب.

قضية

ولا يزال الفنان القدير سعد الفرج يصور دوره في مسلسل «مطر صيف»، وهو من تأليف ياسر حمداني، ويشارك في بطولته نور وحسين المهدي وحصة النبهان وأحمد مساعد ومشاري المجيبل، والذي يناقش قضية اجتماعية عائلية حول ما يدفعه الآباء من ضريبة نتيجة أخطاء الأبناء، عبر قصة درامية اجتماعية خليجية تلامس أرض الواقع، وما يحدث فيها من مشكلات داخل العائلات، وخصوصاً مع الآباء وجحود الأبناء.

ست كوم

وكشف الفنان عبد الناصر درويش عن مفاجأته الجديدة في رمضان العام المقبل، في مسلسل سيت كوم كوميدي جديد يحمل اسم «علاء الدين»، بالتعاون مع الفنانين علي التميمي وأحمد العونان وسلطان الفرج ونيفين ماضي ونورة العقيلي، وهو من تأليف جمال سالم ومن إخراج بطار سليمان.

عودة للكوميديا

وبعد أن تميز في أدوار الشر لـ 3 سنوات على التوالي، قرر الفنان داوود حسين العودة للكوميديا مجدداً من خلال مسلسل «بوطار»، والذي يشاركه بطولته كل من محمد العجيمي وإبراهيم الحربي، بحلقات متصلة منفصلة صاغها الكاتب بندر السعيد ويتصدى لإخراجها ثامر العسلاوي.

الروح والرية

ومن المقرر أن تطل الفنانة زهرة عرفات على جمهورها في رمضان 2021، من خلال مسلسل «الروح والرية» وهو عمل اجتماعي تقع أحداثه في تسعينيات القرن الماضي، حيث يتناول العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم والإخوة ومشكلاتهم، والعلاقات الزوجية والصعوبات التي تواجه الأهل في تربية الأطفال والمراهقين، حيث نعيش مع شخصيات العمل صراعاتهم اليومية وقراراتهم المصيرية، وهو من تأليف أنفال الدويسان ويشارك في بطولته عبدالله التركماني وهبة الدري ويعقوب عبدالله وريم أرحمة.

الناحية الوحيدة

بعد نجاحها في ارتداء عبائة الفنانة التشكيلية، التي أطلت بها خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، في مسلسل «شغف»، للمخرج محمد القفاص، وشاركها البطولة آنذاك حسين المنصور وعبد الله بوشهري وريم أرحمة، تصور الفنانة هدى حسين حالياً حلقات مسلسل «الناجية الوحيدة» للمخرجة هيا عبدالسلام وهو من تأليف منى النوفلي ويشاركها البطولة جمال الردهان ولمياء طارق ومحمد العلوي، ولم يستقر فريق العمل حول إذا كان سيعرض المسلسل في رمضان المقبل، أم سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.