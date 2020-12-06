رحيل الشاعر والمترجم المصري البارز رفعت سلام

إيهاب الملاح (القاهرة)

عن 70 عاماً تقريباً، وبعد صراع مرير بعد المرض، رحل عن عالمنا الشاعر المصري الكبير والمترجم القدير رفعت سلام أحد أبرز شعراء السبعينيات في مصر وأحد أعلام شعر الحداثة العربية في موجتها الثانية، وصاحب المنجز الشعري والأدبي والثقافي رفيع المستوى.

"رفعت سلام" صوت شعري فريد، لا يشبه سوى ذاته، افتتح -مع آخرين- سبعينيات الشعر المصري والعربي، لكنه سرعان ما انطلق -خارج السياق- في تأسيس سياقه الخاص، وتجربته الفارقة في تعدد الأصوات، وتعدد البنية الشعرية، وإعادة صياغة الصفحة الشعرية على غير مثال، وفتح فضاء القصيدة على مصاريعه، بلا قيود أو حدود.

وقبل وفاته بقليل صدر المجلد الثاني من أعماله الشعرية الكاملة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تضمنت أعماله الشعرية الجسورة التي يصفها بعض النقاد بـ"مغامرة حتى الحدود القصوى الممكنة -حتى الآن- وشعرية تؤسس للخروج على كل الأنماط، بلا سعي لتأسيس نمط جديد، خروج على ثنائية "التفعيلي" و"النثري"، وعلى كل الأعراف السابقة أو الراهنة.. إنه "سفر خروج" شعري، من المعروف إلى المجهول، من المملوك إلى العصي على الامتلاك".

وبالإضافة إلى منجزه الشعري الباذخ والماثل بشموخ وتفرد في أعماله الكاملة الشاهدة على التمرد والخروج على المعطيات التقليدية فيما ترسخ لنفسها مسارا شعريا رائدا ورائعا في مسيرة الشعر العربي، قدم رفعت سلام للمكتبة العربية منجزه غير المسبوق في ترجمة روائع الأعمال الشعرية لكبار أعلام الحداثة وما بعدها في الشعر الغربي.

قدم رفعت سلام الترجمة العربية الكاملة لأشعار كل من بودلير ورامبو ووالت ويتمان ومختارات شعرية عديدة مثلت أهم وأبرز الاتجاهات الشعرية الحداثية في أوروبا وأمريكا، كل ذلك بالتوازي مع إسهاماته النقدية والنظرية لتأسيس الشعرية العربية الحديثة، وانغماسه بنشاط وهمة في المجال الثقافي العربي طوال خمسين عاما.

وقبل سنوات قليلة من رحيله ترأس رفعت سلام سلسلة (آفاق عالمية) وافترع منها سلسلة جديدة بعنوان "الروائع المائة" أو "المائة كتاب" قدم فيها ترجمات عربية كاملة وجديدة ورصينة لكلاسيكيات النصوص الأدبية في التراث الإنساني، سلسلة داخل السلسلة تستهدف تحقيق هدف محدد: تقديم أهم مائة عمل أدبي في الثقافة العالمية، وصدر منها بالفعل قرابة الـ25 عنوانا شملت «دون كيشوت» عن الإسبانية، و«الديكاميرون» عن الإيطالية، و«مائة عام من العزلة» لماركيز، و«بيدرو بارامو» لخوان رولفو.. وغيرها



