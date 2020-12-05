بدور القاسمي تعيّن مروة العقروبي مديراً لمشروع «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، يوم أمس، قراراً إدارياً بتعيين مروة عبيد العقروبي مديراً لمشروع «بيت الحكمة» الذي تطوره «شروق»، ويقدم نموذجاً عن مكتبة المستقبل، التي تدمج بأسلوب مبتكر بين مفهومي المكتبة والملتقى الاجتماعي والثقافي، وتجمع بين مصادر المعرفة التقليدية والرقمية والذكية، وبين التفاعل والتعلم.

ويأتي قرار التعيين تجديداً للثقة بالمسيرة المهنيّة لمروة العقروبي، حيث تولت رئاسة مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إحدى أبرز المؤسسات المعنية بتعزيز الاهتمام بثقافة الأطفال واليافعين وتشجيعهم على القراءة وتحفيز اهتمام العاملين في صناعة كتاب الطفل على تطوير عملهم.

ويعكس القرار توجهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في دعم جهود المرأة القيادية، والاستثمار في طاقاتها، إذ تعتبر العقروبي واحدة من الشخصيات الأكثر حضوراً في عالم الثقافة والكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت من تحقيق نجاحات ومنجزات ملموسة خلال ترؤسها للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وإدارة مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد كشف عن مشروع «بيت الحكمة» يوم تتويج إمارة الشارقة باللقب الثقافي الأرفع عالمياً: «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، وجرى تدشينه احتفاءً باللقب ليحفظ قيمته ومعانيه وينقلها للأجيال المقبلة.

ويُعد المشروع، الذي صممته شركة «فوستر وشركاؤه» البريطانية المتخصصة بالتنمية الحضرية والتصميم والاستدامة على المستوى العالمي الحضاري، الأول من نوعه في المنطقة حيث يحتوي على مكتبة ضخمة ستضم 105 آلاف كتاب وأماكن مُعدة للقراءة في حدائق المبنى تحفز الزوار على مواصلة القراءة والتعلم، فضلاً عن توفير تطبيق إلكتروني يسهل التعرف إلى الخيارات المتنوعة من الكتب.