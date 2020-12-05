فوز 3 طالبات في مسابقة «أبوظبي للفنون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المسابقة الوطنية التي نظمتها مؤسسة أبوظبي للفنون تحت عنوان: «الوطن في عيون الشباب»، فوز الطالبة عائشة عبدالله محمد المرزوقي من جامعة الإمارات، بالمركز الأول، والطالبة غلا فيصل المرزوقي من مدرسة ياس، بالمركز الثاني، أما الثالثة فكانت من نصيب الطالبة ميار محمد عادل من مدرسة السلام الخاصة.

المسابقة التي اختتمت ضمن فعاليات احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49، انطلقت في نوفمبر الماضي، وقد تسابق الطلاب على المشاركة بأعمال فنية مختلفة شملت لوحات فنية، صوراً فوتوغرافية، قصائد شعرية، أناشيد وطنية، تم بعدها تقييم جميع المشاركات من قبل لجنة من خبراء مؤسسة أبوظبي للفنون، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 174 مشاركة من جميع أنحاء الدولة.

وأشار مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي إلى أن إطلاق هذه المسابقة يحمل الكثير من المعاني، حيث جاءت بهدف تعزيز المواهب الفنية لطلاب المدارس والجامعات، وخلق روح الإبداع في نفوسهم على مختلف مستوياتهم التعليمية، وأيضاً من حرص المؤسسة على المشاركة في احتفالات دولة الإمارات بعيدها الـ 49 وإبراز إنجازاتها، وقال: دولتنا تتميز بتواصلها مع الحضارات والعالم، وتجسد ذلك في عدد المشاركات من جميع أنحاء الدولة.

وأضاف الدكتور حامد السويدي أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على الابتكار والتميز، فقد أبدع الطلاب في مشاركتهم التي عبرت عن فرحتهم بالمناسبة بتطبيق أفكار جديدة أظهرت روحهم الوطنية واعتزازهم بالانتماء للوطن وتقديرهم لقادتهم، ولما قدمته الدولة من إنجازات حضارية فاقت كبرى دول العالم خلال فترة وجيزة.