«فن الحياة البسيطة».. كتاب يقودك إلى ذاتك الأخرى

إميل أمين

عن دار التنوير في مصر ومن ترجمة إيهاب عبدالحميد، صدر حديثاً هذا الكتاب الملهم لتحقيق السلام والسكينة وسط دوامة الحياة الحديثة، والذي يلفت انتباهنا إلى الحكمة القائمة في الشرق الآسيوي، ولاسيما أن مؤلفه «شونميو ماسونو»، هو الكاهن الأكبر في معبد «زن» الياباني، وأحد أبرز مصممي حدائق الزن في العالم.

والزن، هي طائفة بوذية يابانية، لها توجه رئيس يحاول استنقاذ الإنسان عبر التأمل والاستعانة بالطاقة الروحية الكامنة في النفس البشرية. ومع كل تمرين من تمارين الكتاب يدرك المرء أن السعادة ليست أمراً مستحيلاً، بل عبر إجراء تغييرات طفيفة على حياتك، يمكنك بها إيجاد السلام الداخلي.

والسؤال: لماذا الحاجة إلى قراءة مثل هذا العمل في أيامنا؟

المؤكد أن عقلنا يشتعل وسط الأخبار المروعة والتطبيقات الإلكترونية التي تسعى للسيطرة على أذهاننا، وهنا يجيء فن الحياة البسيطة كدلو ماء نسكبه على هذا الحريق.

ويقع الكتاب في نحو مائتي صفحة من الحجم المتوسط، ويقدم 100 عادة يومية لحياة أكثر هدوءاً وسعادة عبر أربعة أجزاء.

الجزء الأول يقدم فيه المؤلف 30 طريقة لتنشيط «ذاتك الحاضرة»، وينصحك بأن تجرب إجراء تغييرات طفيفة على عاداتك، ومنها أن تستيقظ مبكراً خمس عشرة دقيقة، وأن تخصص وقتاً للفراغ. ويدعوك لأن تكتشف فوائد النظام الغذائي القائم على الخضراوات، وأن تتعلم الجلوس على طريقة الزن، وربما أن تمشي حافياً بعض الوقت، وأن لا تفكر في أمور بغيضة قبل النوم، وأن تزرع حديقة صغيرة على شرفتك.

والجزء الثاني فيه 30 طريقة لاكتساب الثقة والشجاعة اللازمتين للحياة، ويدعوك فيه صاحب الكتاب لأن تجرب تغيير وجهة نظرك للأمور، وتكتشف ذاتك الأخرى، وألا تجعل الأشياء التي لم تحدث بعد تزعجك. وينصحك بأن تستغرق فيما تفعله، ولا تترك المهمات التي تنتظرك تخمد عزيمتك، وفي الوقت نفسه لا تلقي اللوم على الآخرين، ولا تحصر نفسك في منظور واحد، وبدلاً من القلق عليك أن تمضي قدماً. والجزء الثالث من الكتاب يحتوي على 20 طريقة لتخفيف الارتباك والقلق، والنصيحة الأساسية في هذا القسم هي أن تحاول تغيير تفاعلك مع الآخرين.

وفي مقدمة نصائح هذا الجزء أن تسعى لخدمة الناس بمحبة وصدق وإخلاص، وتظهر مشاعرك بالأعمال بدلاً من الأقوال، وتركز على مزايا الآخرين وتوثق علاقتك بالناس، وتنتبه لاختيار اللحظة المناسبة، ولا تنظر للحياة بمنظور المكسب والخسارة فقط، ولا تشغل نفسك بالكلمات المجردة، وابحث عن الأشياء على حقيقتها، وأسعد من حولك.

والجزء الأخير من 20 طريقة لتجعل كل يوم أفضل من سابقه بأن تركز على اللحظة الراهنة، وتبقى ممتناً لكل يوم حتى الأيام العادية، وتؤمن بنفسك خاصة عندما تشعر بالقلق.

وتلخص تعاليم الزن مقولة من أربع عبارات، ترجمتها كالآتي: اليقظة الروحية تنتقل خارج السوترا «المواعظ»، ولا يعيشها الإنسان عبر الكلمات أو الحروف. والزن يهتم بالعقل البشري، ويمكن من إدراك طبيعتك الحقيقة، والوصول إلى حالة الكمال الروحي للبوذية، بدلاً من تركيز الاهتمام على الكلمة المكتوبة أو المسموعة، وأن على الإنسان مواجهة ذواته الجوهرية هنا والآن.

والخلاصة.. حاول ألا تنساق وراء قيم الآخرين، ألا تزعج نفسك بالهموم غير الضرورية، وأن تعيش عوضاً عن ذلك حياة بسيطة بساطة لا متناهية، خالية من كل ما يبدد طاقتك ويهدرها، وهذا هو أسلوب الزن.