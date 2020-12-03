«الفجيرة الثقافية» تحتفل باليوم الوطني

الفجيرة (الاتحاد)

احتفلت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس الأول الأربعاء، باليوم الوطني الـ49 للدولة، وذلك في مقرها بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومنير بن محيي الدين منسق عام منتدى الشيخ زايد العالمي للسلام بالهند، ورشدي بن رشيد المدير الإعلامي لمنتدى الشيخ زايد للسلام، وعثمان أحمد رئيس مؤسسة «يو بي 7» للعطاء الهندية.

وتخلل الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع منتدى الشيخ زايد العالمي للسلام ومؤسسة «يو بي 7»، إلقاء كلمات وقصائد شعرية، إلى جانب توزيع كعكة «روح الاتحاد»، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الكمامات الفاخرة على أفراد المجتمع الإماراتي، والتي صنعت خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية.

وقال خالد الظنحاني: «إن دولة الإمارات اليوم تقدم للعالم نموذجاً غير مسبوق في التنمية والريادة والعطاء في مختلف المجالات، وتمضي في تحقيق الإنجازات وتعزيز مكانتها الدولية المرموقة بين الأمم والشعوب، للوصول إلى هدفها الطموح بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071». وأشاد الظنحاني بالتعاون والتضامن القوي بين المؤسسات الإماراتية والهندية الذي جاء ثمرة العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية بين الإمارات والهند، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز التعاون وتفعيله في المجالات الاجتماعية والثقافية، بما يساهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وبدوره أشاد منير محيي الدين، منسق عام منتدى زايد للسلام، بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات والهند، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الثقافي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.